Giá mít Thái hôm nay 30/4: Vựa mít tạm nghỉ lễ giá ra sao, nhà vườn chỉ cách hạn chế nứt mầu mít?

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 30/4: Giá mít hôm nay cao nhất 16.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 30/4 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, hôm nay giá mít Thái tương đương với hôm qua 29/4.

Giá mít Thái hôm nay 30/4 tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái tương đương so với hôm qua 29/4. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 16.000 đồng/kg. Vựa mít tạm nghỉ lễ giá ra sao, nhà vườn chỉ cách hạn chế nứt mầu mít? (Ảnh minh hoạ)

Hôm nay, một số vựa tạm nghỉ lễ 30/4 và 1/5, không thua mua mít, nhưng vẫn có nhiều vựa hoạt động, thu mua mít Thái bình thường.



Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 30/4 ở Tiền Giang, giá mít loại Nhất là 16.000 đồng/kg. Giá mít loại Nhì là 11.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 6.000 đồng/kg.

Tại các vựa ở tại Tiền Giang báo giá mít Thái hôm nay như sau: giá mít loại Nhất là 18.000 đồng/kg. Giá mít loại Nhì là 13.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 8.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 30/4: Không dao động

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 30/4 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An hôm nay không dao động gì so với hôm qua 29/4.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 30/4 cho biết, giá mít loại Nhất là 15.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 10.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 6.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 30/4: Mít Thái loại Nhất 14.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 30/4, giá mít Thái tương đương so với hôm qua 29/4.

Theo đó, các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá, giá mít loại Nhất từ 14.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 8.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 4.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 30/4: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang khoảng 3.000 đồng/kg

Giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 30/4 giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua 29/4.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn khoảng 3.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 30/4 đang cắt mít tại vườn với giá mít loại Nhất là 13.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 7.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 4.000 đồng/kg.

Nứt mầu rớt xuống mít Kem: Nhà vườn chỉ cách hạn chế mít bị nứt mầu

Theo một số vựa thu mua mít Thái ở tỉnh Tiền Giang, mít Thái nứt mầu thì giá sẽ rớt thẳng xuống mít Kem (từ 3.000 - 4.000 đồng/kg) cho dù trái đó đạt tiêu chuẩn mít Nhất, mít Nhì hay mít Ba. Trong trường hợp, trái mít nứt mầu ít có thể được thương lái hoặc vựa mua "vớt".

Một số nhà vườn có kinh nghiệm trồng mít Thái ở tỉnh Tiền Giang cho biết, nguyên nhân trái mít Thái nứt mầu là do không cân bằng được dinh dưỡng.

Để khắc phục tình trạng trên, các nhà vườn phải luôn bón phân cân đối từ giai đoạn mít ra bông. Khi trái thụ phấn, phát triển dần phải thường theo dõi, nếu phát hiện trái có biểu hiện nứt mầu nhẹ thì phải xử lý liền.

Cụ thể là phun thuốc giúp cây cân bằng dinh dưỡng (phun trên lá) và trị nấm bệnh (trên trái). Sau khi phun thuốc một ngày thì dùng vôi ăn trầu pha ít nước, dùng cây cọ nhỏ trám nước vôi này vào toàn bộ mầu trái mít. Lúc này vết nứt sẽ khô lại, hạn chế bị nấm bệnh tấn công và hạn chế được tình trạng thối trái sau đó.