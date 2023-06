Giá mít hôm nay 2/6: Tiếp tục giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg

Giá mít hôm nay 2/6 tại ĐBSCL giảm từ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Đây là ngày thứ 2 giá mít giảm, làm cho người dân mất từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Ảnh minh họa, nguồn facebook

Tại Tiền Giang, giá mít hôm nay các vựa báo giá như sau: mít Nhất 12.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg), mít Nhì 8.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng/kg), mít Kem lớn 8.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng/kg), mít Kem nhỏ 6.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg).

Các thương lái vào vườn khu vực tỉnh Tiền Giang báo giá như sau: giá mít Nhất 10.000 đồng/kg, mít Nhì 6.000 đồng/kg, mít Kem lớn 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 4.000 đồng/kg.

Tại các địa phương khác ở ĐBSCL như Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang và TP.Cần Thơ, giá mít giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Việc giá mít giảm khiến người trồng mít gặp nhiều khó khăn, khi càng bán càng lỗ.

Theo đó, các vựa mua mít Nhất 11.000 đồng/kg, mít Nhì 7.000 đồng/kg, mít Kem lớn có giá 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 5.000 đồng/kg.

Còn thương lái vào vườn mua mít Nhất 9.000 đồng/kg, mít Nhì 5.000 đồng/kg, mít Kem lớn có giá 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 3.000 đồng/kg.

Nhà vườn đoán giá mít mùa nghịch dựa trên cơ sở nào?

Mặc dù giá mít đang ở mức rất thấp, tuy nhiên, nhiều người dân ở ĐBSCL dự đoán giá mít tăng vào vụ thu hoạch mùa nghịch tới.

Sở dĩ người dân dự đoán như vậy là vì hiện nay làm bông mít Thái tỉ lệ đạt không cao. Vì vậy, thị trường mít Thái lú thu hoạch trong mùa nghịch tới có thể sẽ khan hiếm hàng.

"Thông thường mít mùa nghịch làm bông khó, đa số không đạt. Do đó, khi thu hoạch giá sẽ tăng do hiếm hàng, đặc biệt là hàng tốt. Riêng năm nay, khó làm bông hơn các năm trước nên giá có thể cao" - Ông Nguyễn Văn Cảnh ở xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nói.

Theo ông Cảnh, giá mít Thái năm nào cũng vậy, thời điểm này đều ở mức thấp. Đến mùa thu hoạch mùa nghịch tới giá mít tăng trở lại. Cũng vì vậy, hiện nay ông Cảnh đang dồn lực làm bông mít (gần 1ha mít Thái), với hy vọng đạt được năng suất tốt.