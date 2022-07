Giá mít Thái hôm nay 31/7: Giá chựng lại, không tăng không giảm so với ngày trước

Thông tin từ một số chủ vựa và thương lái ở ĐBSCL cho thấy, giá mít Thái chựng lại, không tăng không giảm so với hôm qua.

Giá mít Thái hôm nay 31/7 ở ĐBSCL chựng lại, không tăng không giảm so với hôm qua. Gía mít Thái Tiền Giang từ 16.000 - 18.000 đồng/kg. Vựa ưu tiên mua cơm đỏ, thương lái vào vườn cắt trái mà run tay. Ảnh minh họa, nguồn facebook

Ở Tiền Giang, các vựa mua mít Kem lớn từ 16.000 - 18.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 6.000 - 8.000 đồng/kg. Còn các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 14.000 - 16.000 đồng/kg, giá mít Kem nhỏ từ 4.000 - 6.000 đồng/kg.

Ở các địa phương còn lại như Vĩnh Long, Long An, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp và TP.Cần Thơ, một số vựa và thương lái cho hay, giá mít Thái hôm nay 31/7 tương đương so với hôm qua.

Cụ thể, các vựa mua mít Kem lớn từ 15.000 - 17.000 đồng/kg, giá mít Kem nhỏ từ 6000 - 7.000 đồng/kg. Thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 13.000 - 15.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 4.000 - 5.000 đồng/kg.

Cũng như mít Kem, mít chợ ở ĐBSCL cũng chựng lại. Tại các vựa, giá mít chợ loại 1 từ 6.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 là 3.000 đồng/kg, giá mua xô 4.000 đồng/kg. Thương lái vào vườn mua mít chợ loại 1 chỉ từ 4.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 2.000 đồng/kg.

Chủ vựa ham mua cơm đỏ, vì sao thương lái vào vườn cắt trái mà run tay?

Hiện nay, mặc dù vựa mít mua giá cao, có vựa mua cao nhất 18.000 đồng/kg đối với mít Kem lớn tuy nhiên vẫn kèm theo điều kiện là trái mít phải có cơm đỏ (múi lên màu đỏ), cùng với đó là trái to trên 9kg, tròn, ít hột, da xanh.

Chính vì yêu cầu này làm cho các thương lái khi vào vườn cắt mít cảm thấy run tay khi mua phải những trái múi chưa lên màu hoặc trái có màu yếu.

"Trái mít có múi chưa lên màu hoặc trái có màu yếu dù to trên 9 kg, tròn đều, ít hột, da xanh vẫn bị mua với giá thấp nhất là Kem rớt, chưa được mít Kem nhỏ" - anh Nguyễn Văn Kiên - thương lái mua mít Thái ở huyện Cai Lậy và huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông tin.

Theo anh Kiên, trái mít có múi chưa lên màu hoặc trái có màu yếu được thương lái mua gọi đơn giản là "cắt trắng". Nếu "cắt trắng" quá nhiều, sẽ bị lỗ.

Cũng như anh Kiên, một số thương lái khác ở tỉnh Tiền Giang cho hay, kể cả những trái mít Thái từ 4-9kg trái đẹp và những trái xấu mà bị "cắt trắng" cũng không được các vựa mua loại mít Kem nhỏ hoặc mít chợ.