Nên bao lưới phòng ruồi vàng cho vườn mít Thái không?

Hiện nay, bên cạnh những hộ dân bao lưới trái mít phòng ruồi vàng tấn công, làm hư trái cũng có nhiều hộ dân không bao trái mít vì cho rằng đã phun thuốc phòng ngừa hiệu quả.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 22/2 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít tăng 1.000 đồng/kg đối với mít Kem lớn, giảm 1.000 đồng/kg đối với mít Kem nhỏ. Nên bao lưới phòng ruồi vàng cho mít Thái không? (Ảnh minh hoạ, nguồn facebook)

Theo phóng viên tìm hiểu, đa phần các hộ dân không muốn bao trái vì muốn hạ chi phí đầu tư, hơn nữa trong mùa nắng ruồi vàng ít xuất hiện, nếu phun thuốc phòng trừ tốt (chi phí thấp) thì không cần bao lưới.

Tuy nhiên, đối với những vườn có vườn kế bên xuất hiện ruồi vàng nên cần bao lưới để an tâm hơn. Bởi, ruồi vàng sinh sản và di chuyển rất nhanh nếu không phòng trị sớm thì thiệt hại rất nặng.

Anh Lâm Văn Hữu trồng 5.000m2 mít Thái siêu sớm ở xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp cho biết, khi ruồi vàng tấn công, trái mít Thái sẽ bị thối, coi như không bán được trái đó.

"Trái mít Thái càng lớn, càng dễ bị ruồi vàng gây hại. Khi phát hiện ruồi vàng trong vườn thì đã có rất nhiều trái bị hư, thối, cần phải phun thuốc trị ngay để cứu những trái mít còn lại" - anh Hữu chia sẻ.

Theo anh Hũu, trên thị trường có nhiều loại lưới bao trái mít, khi mua cần tìm loại lưới có lỗ nhỏ, tức lưới dày và thuận tiện trong việc bao trái, kiểm tra trái và sử dụng được nhiều năm.

Giá mít Thái hôm nay 22/2: Tăng 1.000 đồng/kg đối với mít Kem lớn, giảm 1.000 đồng/kg đối với mít Kem nhỏ

Một số vựa mít Thái ở ĐBSCL thông tin, giá mít Thái hôm nay 22/2 tăng 1.000 đồng/kg đối với mít Kem lớn, giảm 1.000 đồng/kg đối với mít Kem nhỏ so với hôm qua.

Do các xe container rất khó khăn khi chở mít Thái qua cửa khẩu, sang Trung Quốc bán. Do đó, đã có một số vựa, nhất là khu vực tỉnh Tiền Giang đã thông báo tạm ngưng thu mua.

Các thương lái vào vườn báo giá mít Thái hôm nay 22/2 tại Tiền Giang như sau: mít Kem lớn 12.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Kem nhỏ 2.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua).

Tại các địa phương khác như TP Cần Thơ và Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, thương lái vào vườn báo giá mít Thái hôm nay 22/2 như sau: mít Kem lớn 11.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua), mít kem nhỏ 2.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua).

Giá thu mua tại các vựa sẽ cao hơn mức giá trên 2.000 đồng/kg đối với tất cả các loại mít Thái. Riêng mít chợ và mít bi, các thương lái thu mua với giá 2.000 đồng/kg, tại vựa là 4.000 đồng/kg. Đây là mức giá bình ổn trong vài ngày qua.