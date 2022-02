Giá mít Thái hôm nay 21/2: Giảm 1.000 đồng/kg đối với mít Kem lớn

Một số vựa mít Thái ở ĐBSCL thông tin, giá mít Thái hôm nay 21/2 giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua đối với mít Kem lớn, mít kem nhỏ và các loại mít khác vẫn giữ giá.

Nguyên nhân giá mít Thái giảm là do các xe container rất khó khăn khi chở mít Thái qua cửa khẩu, sang Trung Quốc bán.

Các thương lái vào vườn báo giá mít Thái hôm nay 21/2 tại Tiền Giang như sau: mít Kem lớn 11.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 3.000 đồng/kg.

Tại các địa phương khác như TP Cần Thơ và Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, thương lái vào vườn báo giá mít Thái hôm nay 21/2 như sau: mít Kem lớn 12.000 đồng/kg, mít kem nhỏ 3.000 đồng/kg.

Giá thu mua tại các vựa sẽ cao hơn mức giá trên 2.000 đồng/kg đối với tất cả các loại mít Thái. Riêng mít chợ và mít bi, các thương lái thu mua với giá 2.000 đồng/kg, tại vựa là 4.000 đồng/kg.

Tại sao làm bông mít mùa nghịch phải xem màu lá mít?

Theo nhiều người dân có kinh nghiệm trồng mít Thái, khi làm bông mít mùa nghịch tuyệt đối phải xem lá xem lá mít. Theo đó, nếu lá mít Thái già có màu xanh đậm, không đi đọt thì tốt, nhưng nếu lá mít non, đang đi đọt thì phải xử lý cho lá già mà mới bắt đầu tiến hành các công đoạn làm bông mít được.

Anh Nguyễn Văn Cần ở xã Chánh Hội, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết, khi lá mít già, chỉ cần phun thuốc kích thích (có nhiều loại và đang được bán nhiều trên thị trường) là cây mít Thái ra bông đồng loạt.

Trong trường hợp lá non, đang đi đọt thì tức là lúc này cây không sẵn sàng ra bông, chỉ tập trung dinh dưỡng nuôi đọt. Nếu nhà vườn muốn làm bông thì chỉ còn cách hạ mực nước trong vườn, rồi phun thuốc cho lá già đi, sau đó mới phun thuốc kích thích ra ra đồng loạt.

Không chỉ trước khi ra bông mà sau khi ra bông và trong quá trình cây mít nuôi trái, theo anh Cần, cũng không cho cây ra lá non, đi đọt. Nếu cây mít ra đọt non thì trái có khả năng bị méo hoặc không lớn nhanh được, do lúc này dinh dưỡng dồn nuôi đọt hơn là nuôi trái.

Để kiềm chế cây mít ra lá non, người dân phải hạn chế bón phân hóa học, nên chia ra bón nhiều lần với lượng rất ít, làm vậy cây mít chỉ vừa đủ chất dinh dưỡng nuôi trái, không quá dư để làm hại cây.