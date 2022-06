Giá mít Thái hôm nay 25/6: Mít Kem lớn giảm, mít Kem nhỏ tăng

Giá mít Thái hôm nay 25/6 tại ĐBSCL có sự thay đổi nhẹ so với hôm qua. Theo đó, giá mít Kem lớn giảm 1.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ tăng 1.000 đồng/kg. Có nên trồng mít Thái nữa không?

Cụ thể, tại Tiền Giang, các vựa báo giá mít hôm nay 25/6 như sau: mít Kem lớn từ 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 4.000 đồng/kg. Tại vườn, các thương lái mua mít Kem lớn từ 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Tại Vĩnh Long, Sóc Trăng, An Giang, Long An, Đồng Tháp và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 24/6 cũng tương đương so với hôm qua.

Các vựa tại những địa phương nói trên cho hay, mít Kem lớn từ 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 đồng/kg, còn thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 4.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Hiện nay, giá mít chợ luôn ở mức ổn định. Theo đó, giá mít mít chợ vựa loại 1 từ 3.000 đồng/kg, loại 2 từ 2.000 đồng/kg, vựa mua xô là 2.500 đồng/kg. Các thương lái vào vườn cho hay, mua mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.

Có nên trồng mít Thái nữa không?

Đây là câu nói truyền tai nhau giữa những người dân ở một số địa phương vùng ĐBSCL trong giai đoạn giá mít Thái giảm mạnh và đang ở mức thấp chưa từng có như hiện nay.

Theo đó, đa số người dân khuyên, đối với những vườn đã trồng thì cố gắng giảm phân thuốc đến mức thấp nhất có thể, đợi khi nào giá mít Thái tăng trở lại mới tập nhiều chăm sóc nhiều hơn. Còn đối với những vườn chuẩn bị trồng thì nên cân nhắc, bởi thời điểm này sẽ gặp nhiều bất lợi.

Anh Lê Minh Thành ở xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết: "Đối với vườn mít Thái đang cho trái hoặc đã trồng vài năm thì tạm thời đừng để trái hoặc để 1 trái thôi, không cần bón thêm phân thuốc. Còn đối với vườn chưa trồng không nên mạo hiểm lúc này".

Anh Thành phân tích: "Tôi không rành về diện tích trồng mít Thái ở tỉnh cũng như của cả vùng nhưng tôi đi đâu cũng thấy trồng mít Thái, chứng tỏ diện tích đã quá nhiều. Đây cũng là một trong những lý do khiến giá mít giảm gần đây. Hiện trồng mít Thái cũng không còn dễ như 10 năm trước, bệnh xì mủ, chết cây rất nhiều, chi phí phân thuốc thì tăng gấp đôi. Do vậy, những vườn chưa trồng thì không nên trồng".

Cũng theo anh Thành, nếu giá mít Thái tăng trở lại thì cũng không thể tăng đến 30.000-50.000 đồng/kg như những năm trước đây. "Nếu muốn trồng thì có thể trồng xen với sầu riêng, dừa,...theo dạng lấy ngắn nuôi dài" - anh Thành khuyên.