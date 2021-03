Giá mít Thái hôm nay 26/3: Giá mít tăng, Trung Quốc mua mít Thái khắt khe, tiêu chuẩn mít thế nào mới bán được?

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 26/3: Giá mít cắt tại vườn là 30.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 26/3 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, hôm nay giá mít Thái tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua 25/3.

Giá mít Thái hôm nay 26/3 đang được cập nhật tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái tiếp tục tăng nhẹ. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất đứng ở mức cao nhất là 30.000 đồng/kg. Vựa mít cho biết, thị trường Trung Quốc ngày càng khắt khe với chất lượng mít Thái. (Ảnh minh hoạ)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 26/3 ở Tiền Giang, giá mít Thái loại Nhất từ 29.000 - 30.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì từ 23.000 - 24.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 18.000 - 19.000 đồng/kg.

Trước đó, giá mít thái ngày 25/3 ở Tiền Giang được thương lái mua tại vườn như sau: giá mít Thái loại Nhất là 28.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 23.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 18.000 đồng/kg.

Như vậy, từ ngày 24/3 đến nay, giá mít Thái Tiền Giang thu mua tại vườn luôn tăng nhẹ, mỗi ngày tăng khoảng 1.000 đồng/kg.

Tại các vựa, giá mít Thái Tiền Giang cao hơn giá thu mua tại vườn khoảng 2.000 đồng/kg. Theo các vựa mít ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, cập nhất giá mít Thái hôm nay 26/3 như sau: mít Thái loại Nhất từ 31.000 - 32.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 25.000 - 27.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 20.000 - 22.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 26/3: Tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 26/3 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An hôm nay cũng không biến động nhiều so với giá mít hôm qua 25/3.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 26/3 cho biết, giá mít Thái loại Nhất từ 28.000 - 29.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì từ 23.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba từ 18.000 đồng/kg.

Trước đó 1 ngày, tức ngày 25/3, thương lái thu mua mít Thái tại vườn ở tỉnh Long An với giá như sau: giá mít Thái loại Nhất là 27.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì từ 22.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba từ 17.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 26/3: Mít Thái loại Nhất 28.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 26/3, giá mít Thái tăng hơn hôm qua (25/3) từ 1.000 đồng/kg.

Theo đó, các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá, giá mít Thái loại Nhất là 28.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 22.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba từ 18.000 đồng/kg.

Ngày hôm qua, các lái mít cắt mít tại vườn báo giá, giá mít Thái loại Nhất là 27.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 21.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba từ 17.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 26/3: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang 3.000 đồng/kg

Cũng như mít Thái Tiền Giang, mít Thái Long An, mít Thái Đồng Tháp, mít Thái An Giang, giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 26/3 đang tăng nhẹ.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn 3.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 26/3 đang cắt mít tại vườn với giá mít Thái loại Nhất là 27.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì từ 22.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 17.000 đồng/kg.

Vựa mít: Thị trường Trung Quốc ngày càng khắt khe với chất lượng mít Thái

Một số vựa mít ở tỉnh Tiền Giang cho rằng, thị trường Trung Quốc đang ngày càng khắt khe về chất lượng khi thu mua mít Thái.

Theo đó, các vựa mít cho biết, thị trường Trung Quốc gần đây, ưu tiên lựa mít Thái loại tốt. Cụ thể, trái tròn đều, da xanh, cơm đỏ, múi dày, đủ số kí quy định thì mới được mua với giá mít loại A (mít Thái loại Nhất). Ngược lại, trái mít múi nhỏ, mỏng, trái cong thì chỉ bán được mít loại B (mít Thái loại Nhì).

Trước tình trạng thị trường Trung Quốc khắt khe khi lựa chọn thu mua mít Thái nêu trên, một chủ vựa mít Thái ở xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã thông tin đến nhà vườn trồng mít Thái phải chăm sóc mít Thái đúng kỹ thuật mới cho ra trái mít đạt chuẩn xuất khẩu, nếu không sẽ rơi vào mít chợ, mít dạt với giá bán thấp.

Đây cũng là lí do, các thương lái cũng như các vựa khi đến vườn trồng mít Thái của người dân thu mua, lựa rất kỹ khi phân loại mít Thái loại Nhất.