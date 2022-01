Xử lý mít Thái ra hoa đồng loạt theo ý muốn có ưu điểm gì?

Đối với việc xử lý ra hoa mít Thái, bên cạnh những hộ dân để trái chuyền (ra hoa tự nhiên, không cùng thời điểm), rất nhiều người dân ở ĐBSCL xử lý ra hoa đồng loạt theo ý muốn (tức là ra hoa đồng loạt vào một thời điểm cụ thể).

Để xử lý ra hoa mít Thái đồng loạt theo ý muốn, người dân phun thuốc kích thích đang được bán nhiều trên thị trường.

Ông Nguyễn Văn Khải ở xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cho hay, hiện nay trên thị trường có bán nhiều loại thuốc xử lý ra hoa đối với cây mít Thái, giúp ra hoa tập trung, có cuống mập, ngắn và đều nhau.

Ngoài ra, theo ông Khải, với cách này, người trồng mít Thái có thể dễ dàng lựa chọn những vị trí tốt để trái (ưu tiên trên nhánh cái), thuận tiện phun thuốc ngừa, quản lý bệnh xơ đen trong thời gian trái mít còn nhỏ.

Chưa dừng lại ở đó, xử lý ra hoa mít Thái theo ý muốn còn giúp nhà vườn chủ động được thời gian thu hoạch. "Sau khi xác định được thời gian muốn thu hoạch thì có thể phun thuốc xử lý kích thích mít ra hoa trước đó khoảng 5 tháng" - ông Khải chia sẻ.

Ngoài sử dụng thuốc, người dân vẫn có thể sử dụng phân lân phối hợp với quản lý nước để cho cây mít Thái ra hoa hoa đồng loạt.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 27/1, giá mít bất ngờ tăng thêm 2.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 27/1 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít bất ngờ tăng 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Tại Tiền Giang, các thương lái vào vườn báo giá mít Thái hôm nay 27/1 như sau: mít Nhất 10.000 đồng/kg (2.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Nhì từ 8.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Kem lớn 8.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Kem nhỏ 3.000 đồng/kg.

Các thương lái vào vườn báo giá mít Thái hôm nay tại TP Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp như sau: mít Nhất 9.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Nhì 7.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Kem lớn 7.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Kem nhỏ 3.000 đồng/kg.

Đối với mít chợ, các thương lái mua tại vườn với giá từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Tại các vựa, giá thu mua cao hơn mức giá trên 2.000 - 3.000 đồng/kg.