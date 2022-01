Con đường trồng cây mai vàng đầu tiên của tỉnh Bình Định dài bao nhiêu mét?

Tuyến đường hoa mai vàng nằm trên trục ĐT631, đoạn đi qua làng nghề trống mai vàng Thanh Liêm, một trong 5 làng nghề trồng mai vàng của xã Nhơn An (tỉnh Bình Định).

Con đường hoa mai vàng tại xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Chủ tịch UBND xã Nhơn An, ông Phan Long Hùng cho biết, với 406m chiều dài, UBND xã Nhơn An tổ chức trồng có 60 cây hoa mai vàng, tạo điểm nhấn cảnh quan và cũng là để tôn lên giá trị loại hoa đặc trưng của địa phương.

Từ tuyến đường này, xã sẽ khuyến khích người dân tự trồng mai vàng, tự chăm sóc hoa mai tại các đoạn, tuyến đường khác.

Để đầu tư lát vỉa hè và trồng hoa mai vàng trên tuyến đường này, UBND xã Nhơn An và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định đã đầu tư khoảng 700 triệu đồng. Tuyến đường trồng cây mai vàng sẽ được khánh thành ngay trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ông Phan Văn Sáu, một nghệ nhân trồng hoa mai vàng tại làng nghề trồng mai vàng Thanh Liêm, phấn khởi chia sẻ, làm được tuyến đường hoa mai vàng này là một điều rất đáng mừng, người dân làng nghề rất đồng tình ủng hộ. Nếu được chăm sóc tốt, tuyến đường hoa mai vàng này sẽ là một điểm nhấn đẹp cho cả tỉnh Bình Định.

Hoa mai vàng là loài hoa đặc trưng của vùng đất Nhơn An, thị xã An Nhơn với tổng số hơn 1.500 hộ dân sống bằng nghề trồng hoa mai, thu nhập bình quân hằng năm đạt khoảng 400-500 triệu đồng/hộ. Đây là nguồn kinh tế rất lớn của xã Nhơn An và thị xã An Nhơn.

Cả 5 làng nghề trồng hoa mai vàng xã Nhơn An là Thanh Liêm, Háo Đức, Thuận Thái, Trung Định và Tân Dương vừa được UBND tỉnh Bình Định tái công nhận là làng nghề. Hoa mai vàng Nhơn An được tiêu thụ khắp nơi trong cả nước vào mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Từ những làng nghề trồng hoa mai này, nhiều làng khác cũng đang phát triển nghề trồng cây mai vàng quy mô lớn tại các xã lân cận như Nhơn Phong, Nhơn Hạnh cũng thuộc thị xã An Nhơn.