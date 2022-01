Cập nhật giá mít Thái hôm nay 28/1: Tăng cao nhất 8.000 đồng/kg

Tại Tiền Giang, các thương lái vào vườn báo giá mít Thái hôm nay 28/1 như sau: mít Nhì từ 16.000 đồng/kg (tăng 8.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Ba 6.000 đồng/kg (tăng 3.000 đồng/kg so với hôm qua). Giá mít Kem lớn 16.000 đồng/kg (tăng 8.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Kem nhỏ 6.000 đồng/kg (tăng 3.000 đồng/kg).

Giá mít Thái hôm nay 28/1 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít tiếp tục tăng thêm từ 3.000 - 8.000 đồng/kg so với hôm qua. Giá mít Thái tăng mạnh do đâu? (Ảnh minh hoạ, nguồn facebook)

Tại TP Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, các thương lái vào vườn báo giá mít Thái hôm nay 28/1 như sau: mít Nhì 15.000 đồng/kg (tăng 8.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Ba 5.000 đồng/kg (tăng 3.000 đồng/kg so với hôm qua).

Giá mít Kem lớn 15.000 đồng/kg (tăng 8.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Kem nhỏ 5.000 đồng/kg (tăng 3.000 đồng/kg).

Mức giá trên là mức giá mua tại vườn, riêng giá thu mua tại vựa sẽ cao hơn khoảng 2.000 đồng/kg. Đa số các vựa mít ở ĐBSCL không mua mít Nhất, chỉ mua mít Nhì, mít Kem vận chuyển đi tiêu thụ trong nước.

Tuy nhiên, vẫn có một số ít vựa thu mua mít Nhất với số lượng ít với giá từ 17.000 - 20.000 đồng/kg (tuỳ vựa và tuỳ địa phương).

Giá mít Thái tăng mạnh do đâu?

Theo phóng viên tìm hiểu, do nhu cầu tiêu thụ cao từ phía chợ Trung Quốc cũng như các chợ trong nước, nhiều vựa bắt đầu hoạt động trở lại, đẩy giá lên cao.

Ngoài ra, do mít Thái trong vườn dân còn rất ít, để có hàng cung cấp cho các đối tác, các vựa đẩy giá thu mua mít lên cao để gom hàng từ các thương lái.

Anh Lê Văn Hòa - chuyên mua mít Thái ở tỉnh Vĩnh Long và huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho hay: "Hiện nay, mít Thái trong vườn dân tới ngày thu hoạch rất ít. Do đó, lượng mít mà anh đi cắt, vận chuyển ra vựa không nhiều mặc dù đã cố gắng".

Theo anh Hòa, không riêng gì anh, một số thương lái khác thu mua ở cùng địa phương cũng cho biết, nhu cầu thu mua của vựa tăng nhưng vẫn không đủ mít.

"Giá mít Thái tăng không chỉ có nhà vườn, mà cả thương lái cũng rất phấn khởi. Hy vọng thời gian tới, giá mít Thái tiếp tục tăng để mọi hoạt động sản xuất, mua bán mít Thái trở lại bình thương như trước đây" - anh Hòa nói.

Hôm nay (28/1), một số thương lái và vựa cũng bắt đầu thông báo sẽ nghỉ Tết trong vài ngày tới.