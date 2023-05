Giá mít Thái hôm nay 29/5: Tăng nhẹ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 29/5 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít tăng nhẹ, cụ thể là tăng thêm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá mít Thái hôm nay 29/5 tại ĐBSCL bất ngờ tăng nhẹ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg sau 10 ngày nằm im tại chỗ. Ảnh minh họa, nguồn facebook

Một số vựa cho hay, sau 10 ngày nằm im một chỗ, giá mít Thái đã có tín hiệu vui. Do đó, hoạt động mua bán có chút khởi sắc.

Tại Tiền Giang, giá mít Nhất 14.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Nhì 10.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Kem lớn có giá 10.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Kem nhỏ 8.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua), mít kem ba là 6.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua).

Giá thu mua tại vườn tại tỉnh này như sau: giá mít Nhất 12.000 đồng/kg, mít Nhì 8.000 đồng/kg, mít Kem lớn có giá 8.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 6.000 đồng/kg, mít kem ba là 4.000 đồng/kg.

Cũng như giá mít Tiền Giang, giá mít tại các địa phương khác ở ĐBSCL như Vĩnh Long, Đồng Tháp và TP.Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng, giá mít Nhất cũng tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Cụ thể, đa số các vựa mua mít Nhất 13.000 đồng/kg, mít Nhì 9.000 đồng/kg, mít Kem lớn có giá 9.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 7.000 đồng/kg, mít kem ba là 5.000 đồng/kg.

Còn thương lái mua mít Nhất với giá 11.000 đồng/kg, mít Nhì 7.000 đồng/kg, mít Kem lớn có giá 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 5.000 đồng/kg, mít kem ba là 3.000 đồng/kg.

Mùa mưa đến, tình trạng nám gai mít xảy ra ngày càng nhiều, khắc phục ra sao?

Theo tìm hiểu, hiện nay, có nhiều vườn mít Thái ở ĐBSCL xảy ra tình trạng, trái mít còn nhỏ bị nám da. Tình trạng này xuất hiện nhiều sau những cơn mưa đầu mùa.

Người dân trồng mít Thái cho hay, gai mít bị nám khiến trái rất xấu, nhìn gần giống mít bị xơ đen. Nếu để trái lớn lên sẽ rất khó bán.

Liên quan đến tình trạng này, theo một số hộ dân có nhiều năm kinh nghiệm trồng mít Thái, thường vào mùa mưa, gai mít thường bị nám.

Nguyên nhân làm nám gai mít là thời tiết không phù hợp, ảnh hưởng quá trình thụ phấn. Ngoài ra, do độ ẩm dưới đất tăng cao làm nấm khuẩn tăng cao, gây hại bên ngoài trái.

"Mùa nghịch này làm trái rất khó, nếu làm trái được thì cũng không đẹp, da nám không xanh như mùa thuận" - Ông Lê Văn Đảo ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nói.

Theo ông Đảo, để khắc phục tình trạng nám gai mít, chỉ cần phun thuốc trị liên tục từ 2-3 lần, gai mít sẽ xanh lại. Loại thuốc rất dễ mua ở các cửa hàng vật tư nông nghiệp. Trong quá trình phun thuốc cần tránh phun thuốc có tính nóng trực tiếp vào trái.