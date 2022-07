Giá mít Thái hôm nay 3/7: Tăng bất ngờ 1.000 đồng/kg

Một số vựa mít Thái ở ĐBSCL bất ngờ cho hay, giá mít Thái hôm nay 3/7 tăng 1.000 đồng/kg so với ngày trước đó. Do giá mít Thái tăng nhẹ nên các vựa báo giá sớm, yêu cầu thương lái gom hàng và báo số lượng đem về vựa sớm.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 3/7 ở ĐBSCL cho thấy, giá mít tăng bất ngờ 1.000 đồng/kg so với ngày trước đó. Giá mít Tiền Giang cao nhất 9.000 đồng/kg. Mít thụ phấn không điều có phải do trời mưa? Ảnh minh họa, nguồn facebook

Tại Tiền Giang, một số vựa còn hoạt động báo giá mua mít Kem lớn 9.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 5.000 đồng/kg.

Cụ thể, vựa Tiến Phát ở thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang báo giá mít Thái hôm nay 3/7 như sau: mít Kem lớn 9.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 5.000 đồng/kg.

Còn vựa mít Gia Bảo ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thì báo giá mít Kem lớn 8.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 5.000 đồng/kg.

Cũng tại Tiền Giang, các thương lái vào vườn cắt mít, báo giá mua mít Kem lớn từ 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 đồng/kg.

Tại các địa phương khác ở vùng ĐBSLC như Sóc Trăng, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Long An và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 3/7 tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Theo đó, các vựa thông báo mua mít Kem lớn từ 8.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 4.000 đồng/kg. Thương lái mua mít Kem lớn từ 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Đối với mít chợ, các vựa vẫn giữ giá. Hiện mít chợ loại 1 từ 3.000 đồng/kg, loại 2 là 2.000 đồng/kg. Tại vườn, mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.

Trái mít Thái thụ phấn không điều có phải do trời mưa?

Hiện nay, vùng ĐBSCL đã xuất hiện nhiều cơn mưa. Theo đó, có trường hợp, m ột số hộ dân trồng mít Thái cho rằng, trời mưa làm mít Thái thụ phấn không đều, dẫn đến méo trái. Những trái này khi thu hoạch sẽ rất khó bán, nếu bán được cũng chỉ là loại mít Kem nhỏ hoặc mít chợ.

Tuy nhiên, một số hộ dân có nhiều năm kinh nghiệm trồng mít Thái ở xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, mít Thái thụ phấn không đều không phải do trời mưa. Bởi thực tế, ở nhiều nhà vườn, thời điểm này mít Thái thụ phấn rất đều.

Anh Trần Hữu Nghĩa ở xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nói: "Có thể, trước khi trái thụ phấn hoặc đang trong quá trình thụ phấn, vườn mít Thái bị phun quá nhiều thuốc dưỡng có tính nóng dẫn đến việc gai phấn bị rụng, da xuất hiện các vết nám không thể thụ phấn đều được".



"Mít không chịu thuốc có tính nóng, do đó nếu phun thuốc quá nhiều, đặc biệt là thuốc có tính nóng thì sẽ hại trái mít, làm thiệt hại hơn" - anh Nghĩa nói thêm.



Anh Nghĩa khẳng định: "Không phải do trời mưa, nước mưa có chất axit làm cho nám trái, dẫn đến trái mít thụ phấn không đều và méo trái sau đó".