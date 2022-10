Giá mít Thái hôm nay 31/10: Giảm bất ngờ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg

Giá mít Thái hôm nay 31/10 ở ĐBSCL giảm bất ngờ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Như vậy, sau 5 ngày đi ngang, giá mít Thái đã giảm ở ngày cuối cùng của tháng 10. Bón phân gì để múi mít dày cơm và vàng đẹp. Ảnh minh họa, nguồn facebook

Tại Tiền Giang, các vựa mua mít Kem lớn (hoặc mít Nhất) 16.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng/kg so với ngày 30/10), mít Kem nhỏ (hoặc mít nhì) từ 12.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng/kg so với ngày 30/10), mít loại ba (hoặc kem rớt) là 7.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với ngày 30/10).

Còn các thương lái vào các vườn ở Tiền Giang mua mít Kem lớn (hoặc mít Nhất) từ 14.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ (hoặc mít Nhì) từ 10.000 đồng/kg, mít loại ba (hoặc kem rớt) 5.000 đồng/kg.

Tại các địa phương khác ở ĐBSCL như An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Trà Vinh, Bến Tre và TP.Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 31/10 giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Theo đó, tại các địa phương này, các vựa mua mít Kem lớn (hoặc mít Nhất) từ 15.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ (hoặc mít Nhì) từ 11.000 đồng/kg, mít loại ba (hoặc kem rớt) từ 6.000 đồng/kg.

Các thương lái vào vườn cắt, mua mít Kem lớn từ 13.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 9.000 đồng/kg, mít loại ba (hoặc kem rớt) từ 4.000 đồng/kg.

Bón phân gì để múi mít dày cơm và vàng đẹp

Theo nhiều vựa chuyên mua mít Thái ở ĐBSCL, múi mít dày cơm và vàng đẹp là tiêu chuẩn hàng đầu trong việc phân loại trái mít Thái, nếu trái mít Thái có múi mỏng và không vàng, không lên màu thì sẽ bị rớt loại, chủ yếu được mua loại mít chợ.

Anh Lê Văn Tính, một chủ vựa ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho hay, hiện nay, mít Kem lớn, mít Kem nhỏ hoặc mít loại ba đều yêu cầu dày cơm và vàng đẹp. Đây cũng là yêu cầu của các đối tác bên chợ Trung Quốc.

Cũng theo nh Tính, múi mít dày cơm và vàng đẹp sở dĩ được ưa chuộng là vì loại này ngọt, già, được chăm sóc tốt từ chủ vườn. Còn những trái không có tiêu chuẩn này sẽ không ngon, rất khó bán hoặc bán không được.

Anh Tính nói: "Theo kinh nghiệm của nhiều người, thường bón phân 20-20-15 sẽ cho múi mít dày cơm và vàng đẹp, ngọt. Tuy nhiên, cũng có nhà vườn bón phân khác vẫn đạt tiêu chuẩn trên".

Một số nhà vườn có nhiều năm kinh nghiệm trồng mít Thái cho hay, để múi mít vàng đẹp, thường bón thêm phân Kali ở thời điểm trước thu hoạch 20 ngày. Theo đó, phân Kali sẽ giúp làm múi mít lên màu và ngọt hơn.