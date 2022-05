Giá mít Thái xuất khẩu rớt thê thảm trong tháng 5, người dân chuyển sang làm mít sấy



Ông Trần Văn Bé Ba ở xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang cho biết, trong tháng 5 này, giá mít Thái giảm mạnh, nếu tính bình quân, hiện chỉ còn từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. "Mức giá này, người trồng mít Thái lỗ nặng từ 5.000 - 7.000 đồng/kg (chi phí để có được 1 kg mít Thái từ 6.000 - 10.000 đồng/kg tùy vườn)" - ông Bé Ba nói.

Theo ông Bé Ba, hiện vườn mít Thái gần 5.000 m2 của ông đã 4 năm tuổi. Do giá mít Thái giảm mạnh nên ông tạm thời ngừng bón phân thuốc, chờ khi nào tình hình mua bán thuận lợi trở lại mới dám đầu tư.

Cũng theo ông Bé Ba, không riêng gì vườn mít của ông, rất nhiều vườn mít Thái ở địa phương cũng tạm thời bị "bỏ bê" và "chờ thời". Bởi, nếu không làm vậy và tiếp tục đầu tư thì có thể lỗ càng thêm lỗ.

Trước tình trạng giá mít Thái xuất khẩu rớt thê thảm thời gian qua, một số nơi ở tỉnh Tiền Giang đã hình thành cơ sở chế biến mít Thái.

Theo các cơ sở làm mít sấy, hiện đã có thể xuất khẩu mít sấy qua Mỹ, Thái Lan, Philippines,...Đây cách tốt nhất để giúp tiêu thụ mít Thái được dễ dàng.

Được biết, hiện giá mít sấy được các cơ sở chế biến ở ĐBSCL bán từ 180.000 đồng/kg.

Giá mít Thái hôm nay 31/5: Giá mít Tiền Giang cao nhất chỉ còn 5.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 31/5 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít không có biến động gì so với hôm qua. Theo đó, giá mít Thái được các vựa mua vào từ 4.000-5.000 đồng/kg đối với mít Kem lớn và từ 2.000- 3.000, còn thương lái đến vườn cắt với giá từ 3.000 - 4.000 đồng/kg đối với mít Kem lớn, mít Kem nhỏ từ 1.500-2.000 đồng/kg.

Tại Tiền Giang, các vựa mua mít Kem lớn từ 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 đồng/kg, các thương lái mua chỉ với giá từ 3.000 - 4.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Tại Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, An Giang, Long An và TP Cần Thơ, các thương lái cho biết, giá mít Thái hôm nay 31/5 không tăng không giảm so với hôm qua.

Tại các địa phương này, các vựa mua từ 4.000 đồng/kg đối với mít Kem lớn, 2.000 đồng/kg đối với mít Kem nhỏ, các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 3.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 1.000 - 1.500 đồng/kg.

Đối với mít chợ tại ĐBSCL, các vựa mua mít chợ loại 1 từ 3.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 2.000 đồng/kg, thương lái mua mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.