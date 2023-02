Cập nhật giá mít Thái hôm nay 5/2: Duy trì ở mức cao

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 5/2 tại các địa phương vùng ĐBSCL cho thấy, giá mít ổn định ở mức cao. Mức giá này có thể tiếp tục duy trì trong vài ngày tới, giúp người dân thu lời.

Giá mít Tiền Giang hôm nay được các thương lái thông báo giá như sau: mít Nhất 35.000 đồng/kg, mít Nhì 25.000 đồng/kg, mít Kem lớn 29.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 19.000 đồng/kg, mít Kem rớt lớn 23.000 đồng/kg, mít Kem rớt nhỏ 13.000 đồng/kg.

Đối với các thương lái báo giá thấp hơn mức giá vựa 2.000 đồng/kg. Cụ thể, thương lái mua mít Nhất 33.000 đồng/kg, mít Nhì 23.000 đồng/kg, mít Kem lớn với giá 27.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 16.000 đồng/kg, mít Kem rớt lớn 21.000 đồng/kg, mít Kem rớt nhỏ 11.000 đồng/kg.

Cũng như giá mít Tiền Giang, giá mít hôm nay 5/2 tại các địa phương khác ở ĐBSCL như An Giang, Vĩnh Long, Long An, Hậu Giang, Đồng Tháp không tăng không giảm so với hôm qua.

Theo đó, tại những địa phương nói trên, các vựa thông báo mua mít Nhất 34.000 đồng/kg, mít Nhì 24.000 đồng/kg, mít Kem lớn 28.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 18.000 đồng/kg, mít Kem rớt lớn 22.000 đồng/kg, mít Kem rớt nhỏ 12.000 đồng/kg.

Đối với giá thu mua tại vườn, các thương lái cho hay, mua mít Nhất 32.000 đồng/kg, mít Nhì 22.000 đồng/kg, mít Kem lớn với giá 26.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 16.000 đồng/kg, mít Kem rớt lớn 20.000 đồng/kg, mít Kem rớt nhỏ 10.000 đồng/kg.

Không nên dùng loại này bao lưới trái mít Thái?

Một số người dân có kinh nghiệm trồng mít Thái ở huyện Cái Bè và huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang chia sẻ, không nên dùng bao lưới vải mùng bao trái mít Thái.

Nguyên nhân là loại bao lưới vải mùng này dễ làm bể đầu gai trái mít Thái. Bởi khi người dân tưới nước hoặc phun thuốc, bao lưới vải mùng sẽ bám chặt vào đầu gai trái mít và làm bể đầu gai sau đó.

"Có thể khi phun thuốc, bao lưới vải mùng sẽ bám chặt vào đầu gai trái mít. Lúc này sẽ đầu gai trái mít sẽ có độ ẩm kéo dài dẫn đến bể đầu gai" - ông Lê Văn Hòa ở xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nói.

Theo đó, ông Hòa khuyên, các nhà vườn nên mua bao tưới loại vải cước để bao trái mít Thái. Mặc dù loại này có giá cao hơn vải mùng nhưng trái mít Thái đạt hơn.