Giá mít Thái hôm nay 4/2: Trái như thế nào được mua loại mít Kem rớt lớn và mít Kem rớt nhỏ?

Giá mít Thái hôm nay 4/2: Giá mít Tiền Giang tại vựa cao nhất 35.000 đồng/kg

Giá mít Thái hôm nay 4/2 tại ĐBSCL bất ngờ tăng nhẹ so với hôm qua. Thông tin này khiến các thương lái, vựa và người dân trồng mít vui mừng, bởi hôm qua dự đoán có thể giá mít giảm trong thời gian ngắn tới.

Ảnh minh họa, nguồn facebook

Tại Tiền Giang, các vựa lớn hôm nay báo giá mua mít Nhất 35.000 đồng/kg, mít Nhì 25.000 đồng/kg, mít Kem lớn 29.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 19.000 đồng/kg, mít Kem rớt lớn 23.000 đồng/kg, mít Kem rớt nhỏ 13.000 đồng/kg.

Cũng tại Tiền Giang, các thương lái vào tận vườn cắt, mua mít Nhất 33.000 đồng/kg, mít Nhì 23.000 đồng/kg, mít Kem lớn với giá 27.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 16.000 đồng/kg, mít Kem rớt lớn 21.000 đồng/kg, mít Kem rớt nhỏ 11.000 đồng/kg.

Tại Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Long An, giá mít Thái hôm nay 4/2 tăng nhẹ so với hôm qua.

Cụ thể, các vựa mua mít Nhất 34.000 đồng/kg, mít Nhì 24.000 đồng/kg, mít Kem lớn 28.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 18.000 đồng/kg, mít Kem rớt lớn 22.000 đồng/kg, mít Kem rớt nhỏ 12.000 đồng/kg.

Ở những địa phương nói trên, các thương lái vào tận các vườn mua mít Nhất 32.000 đồng/kg, mít Nhì 22.000 đồng/kg, mít Kem lớn với giá 26.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 16.000 đồng/kg, mít Kem rớt lớn 20.000 đồng/kg, mít Kem rớt nhỏ 10.000 đồng/kg.

Trái như thế nào được mua loại mít Kem rớt lớn và mít Kem rớt nhỏ?

Hiện nay, nhiều thương lái ở ĐBSCL đến vườn mít Thái cắt, phân loại và mua nhiều loại mít Kem rớt lớn, mít Kem rớt nhỏ. Đây là 2 loại mít được mua với giá thấp nhất. Vậy, trái như thế nào được các thương lái mua theo 2 loại này?.

Một số thương lái chuyên mua mít Thái ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang giải thích, trái mít xấu (cong eo, da nám, hột nhiều, chưa lên màu) thường được phân loại, mua loại mít Kem rớt lớn và mít Kem rớt nhỏ.

Trong đó, trái mít nhiều ký sẽ được mua loại mít Kem rớt lớn, còn mít nhỏ ký sẽ được mua loại mít Kem rớt nhỏ.

"Chúng tôi mua loại mít Kem rớt lớn và mít Kem rớt nhỏ theo yêu cầu phân loại của các vựa. Những trái này không bị sâu và bị thối. Một số thương lái khác hoặc vựa nhỏ không mua theo loại mít Kem rớt lớn và mít Kem rớt nhỏ mà mua dạng mít chợ với giá tương đương" - anh Lâm Văn Tấn - thương lái chuyên mua mít Thái ở xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nói.

Theo anh Tấn, hiện nay, sở dĩ mít của người dân được phân ra loại và mua nhiều loại mít Kem rớt lớn, mít Kem rớt nhỏ là vì trái nhỏ nhiều và không được đẹp.