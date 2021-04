Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 8/4: Giá mít Thái loại nhất 20.000 đồng/kg



Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 8/4 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, hôm nay giá mít Thái giảm từ 1.000-2.000 đồng/kg so với hôm qua 7/4.

Giá mít Thái hôm nay 8/4 đang cập nhật tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua 7/4. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 20.000 đồng/kg. Mít Kem là mít gì, cách nhận biết mít Kem, phân biệt mít Kem với mít loại Ba, mít chợ. (Ảnh minh hoạ)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 8/4 ở Tiền Giang, giá mít Thái loại Nhất từ 19.000-20.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì từ 14.000 - 15.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba từ 9.000 - 10.000 đồng/kg.



Trước đó, ngày 7/4, tại Tiền Giang, thương lái mua mít Thái tại vườn với giá như sau: giá mít Thái loại Nhất từ 21.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì từ 15.000 - 16.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba từ 10.000 - 11.000 đồng/kg.

Đối với giá tại các vựa, hôm qua (7/4), mít Thái loại Nhất là 23.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 18.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 12.000 đồng/kg. Trong khi đó, sáng nay, các vựa thu mua mít Thái loại Nhất là 21.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 15.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 10.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 8/4: Giảm 2.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 8/4 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua 7/4 đối với mít Thái loại Nhất.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 8/4 cho biết, giá mít Thái loại Nhất từ 18.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 13.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 8.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 7/4, tại Long An, thương lái mua mít Thái tại vườn với giá như sau: giá mít Thái loại Nhất từ 20.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 15.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 10.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 8/4: Mít Thái loại Nhất 18.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 8/4, giá mít Thái giảm từ 1.000-2.000 đồng/kg với hôm qua 7/4.

Theo đó, các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá, giá mít Thái loại Nhất là 18.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 13.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 7.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 7/4, tại Đồng Tháp và An Giang, giá mít Thái loại Nhất là 20.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 14.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 8.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 8/4: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang từ 2.000 - 3.000 đồng/kg

Cũng như mít Thái Tiền Giang, mít Thái Long An, mít Thái Đồng Tháp, mít Thái An Giang, giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 8/4 giảm nhẹ với hôm qua 7/4.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 8/4 đang cắt mít tại vườn với giá mít Thái loại Nhất từ 17.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì từ 12.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 6.000 đồng/kg.

Mít kem là mít gì, cách nhận biết mít kem

Nhiều vựa mít ở tỉnh Tiền Giang cho hay, thời gian qua, có nhiều lái và người trồng mít không hiểu rõ mít Kem là mít gì, cách nhận biết ra sao. Do đó, dẫn đến sự nhầm lẫn giữa mít kem, mít Thái loại Ba và mít rớt Kem (hay còn gọi là mít chợ).

Các vựa cho hay, mít không đạt loại Nhất (mít Thái loại Nhất), loại Nhì (mít Thái loại nhì) và loại Ba (mít Thái loại Ba) thì gọi là mít kem.

Mít kem đa phân là những trái méo, múi không đạt (nhỏ, mỏng, hạt nhiều). Loại mít kem này sẽ được mua với giá thấp hơn mít Thái loại Ba.

Vào thời điểm giá giảm, thị trường đang có nhiều mít, khó tiêu thụ thì những trái mít xấu, nhiều xơ, múi quá nhỏ sẽ rơi vào mít chợ (còn được gọi là rớt kem). Mít chợ này được mua với giá thấp hơn rất nhiều so với mít kem.