Giá mít Thái hôm nay 1/4: Vì sao phải vạt đầu, bôi bột trắng đầu trái mít, giá mít Thái Tiền Giang giảm?

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 1/4: Giá mít Thái loại nhất 19.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 1/4 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, hôm nay giá mít Thái giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua 31/3.

Giá mít Thái hôm nay 1/4 đang được cập nhật tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái giảm nhẹ so với ngày 31/3. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 19.000 đồng/kg. Các vựa nói về việc vạt đầu trái mít và bôi bột trắng đầu trái mít (Ảnh minh hoạ)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 1/4 ở Tiền Giang, giá mít Thái loại Nhất là 19.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 14.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 8.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 31/3, các thương lái cắt tại vườn báo giá như sau: giá mít Thái loại Nhất là 20.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 15.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 10.000 đồng/kg.

Các vựa thu mua mít Thái Tiền Giang cho biết, giá mít Thái giảm nên thị trường không còn sôi động. Hiện các vựa thu mua mít Thái loại Nhất là 21.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 16.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 10.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 1/4: Giảm 1.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 1/4 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An hôm nay giảm 2.000 đồng/kg với giá mít hôm qua 31/3. Việc giá mít Thái giảm không khiến các nhà vườn trồng mít Thái ở Long An lo lằng.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 1/4 cho biết, giá mít Thái loại Nhất từ 16.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 11.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 6.000 đồng/kg.

Trước đó 1 ngày, tức ngày 30/3, thương lái mua tại nhà vườn tỉnh Long An, giá mít Thái loại Nhất từ 18.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 13.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 8.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 1/4: Mít Thái loại Nhất 17.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 1/4, giá mít Thái giảm nhẹ so với hôm qua (31/3).

Theo đó, các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá, giá mít Thái loại Nhất là 17.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 12.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 7.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 1/4: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang 3.000 đồng/kg

Cũng như mít Thái Tiền Giang, mít Thái Long An, mít Thái Đồng Tháp, mít Thái An Giang, giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 1/4 tiếp tục giảm.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn 3.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 1/4 đang cắt mít tại vườn với giá mít Thái loại Nhất từ 16.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì từ 12.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 7.000 đồng/kg.

Vạt đầu trái mít để làm gì, tại sao phải bôi bột trắng đầu trái mít?

Vạt đầu trái mít để làm gì, tại sao phải bôi bột trắng đầu trái mít là câu hỏi của rất nhiều người trồng mít ở ĐBSCL trong thời gian qua.

Liên quan đến vấn đề này, một số vựa mít ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho hay, vạt đầu trái mít được các thương lái thực hiện ngay khi cắt tại vườn để kiểm tra độ già, kiểm tra sơ đen cũng như kiểm tra độ to và dày của múi mít.

Về bôi bột trắng đầu trái mít, các vựa ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết đó là vôi. Sau khi mít Thái được thương lái đem đến vựa, các vựa sẽ bôi vôi lên phần đã bị vạt ở đầu trái mít trước khi chở đi xuất khẩu.

Mục đích của việc bôi vôi đầu trái mít nhằm ngăn trái mít Thái nhiễm nấm, thối nhũn và bảo quản trái mít Thái lâu hơn.