Giá mít Thái hôm nay mùng 5 Tết: Giảm 3.000 đồng/kg so với ngày mùng 4 Tết

Tại Tiền Giang, các thương lái vào vườn báo giá mít Thái hôm nay 5/2 như sau: mít Nhì từ 20.000 đồng/kg (giảm 3.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Ba 10.000 đồng/kg (giảm 3.000 đồng/kg so với hôm qua).

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 5/2 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít Thái giảm 3.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện mít Nhì và mít Kem lớn ở Tiền Giang cao nhất ở mức 20.000 đồng/kg. Nhà vườn mạnh dạn đầu tư cho vườn mít Thái, thương lái và vựa thông báo khai trương đầu năm. (Ảnh minh hoạ, nguồn facebook)

Cũng tại Tiền Giang, giá mít Kem lớn được các thương lái vào vườn thu mua là 20.000 đồng/kg (giảm 8.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Kem nhỏ 10.000 đồng/kg (giảm 3.000 đồng/kg).

Tại TP Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, các thương lái vào vườn báo giá mít Thái hôm nay 5/2 như sau: mít Nhì 19.000 đồng/kg (giảm 3.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Ba 9.000 đồng/kg (giảm 3.000 đồng/kg so với hôm qua).

Các vựa mít Thái cho biết, sẽ cao hơn mức giá trên 2.000 đồng/kg (mức giá giữa các vựa sẽ có chênh lệch từ 2.000 - 3.000 đồng/kg).

Như vậy, giá mít Thái hôm nay giảm 3.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện các vựa đều không mua mít Nhất, chỉ mua mít Nhì, mít Ba và mít Kem.

Nhiều thương lái và vựa thông báo khai trương, nhà vườn mạnh dạn đầu tư chăm bón vườn mít Thái

Theo tìm hiểu của phóng viên, rất nhiều vựa mua mít xuất khẩu ở tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang,...đã thông báo khai trương, mua mít Thái trở lại sau vài ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2022. Đồng thời, phần lớn các vựa cũng cho biết, sẽ mua hàng không hạn chế số lượng.

Ngoài các vựa mua mít xuất khẩu, các vựa mua mít mua mít chợ tiêu thụ trong nước và các thương lái cũng thông tin khai trương và đẩy mạnh việc thu mua sau Tết.

Về phía người dân trồng mít Thái ở một số tỉnh, thành vùng ĐBSCL thì cho hay, tuy mít Nhất chưa được thương lái và vựa thu mua nhưng mít hàng B (mít Kem lớn) đã ở mức giá 20.000 đồng/kg, tức có thể thu lời.

Anh Lê Hữu Thọ ở xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang nói: "Giá mít Thái tăng sau Tết nên ai nấy cũng mừng. Hiện có thể bán được 20.000 đồng/kg đối với mít Kem lớn rồi, giá này sống khoẻ. Hy vọng trong thời gian tới, giá mít Thái từ mức này trở lên".

Theo anh Thọ, rất nhiều người dân ở huyện Phụng Hiệp đã mạnh dạn đầu tư phân, thuốc vào vườn mít Thái, không còn lo thua lỗ như trước.