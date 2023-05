Sau một thời gian ở mức thấp, giá dê hơi tại nhiều địa phương vùng ÐBSCL hiện tăng trở lại khoảng 5.000 đồng/kg so với cách nay khoảng 1 tháng.

Theo đó, giá dê hơi loại 1 (dê thịt, khoảng 38-43kg/con) được nông dân bán cho thương lái ở mức 75.000 đồng/kg, trong khi trước đây giá chỉ 70.000 đồng/kg. Dê hơi loại 2 từ 65.000 đồng/kg, nay lên 70.000 đồng/kg.

Giá dê hơi tăng do nguồn cung tại nhiều địa phương giảm vì lượng dê hơi tới lứa xuất bán không còn nhiều như trước, cũng như do người dân giảm nuôi. Nhiều hộ nuôi dê vỗ béo bằng thức ăn công nghiệp vẫn còn bị lỗ vốn do chi phí chăn nuôi cao, nhất là khi trước đây phải mua con giống giá cao. Tuy nhiên, vẫn có nhiều hộ chăn nuôi có thể kiếm lời nhờ tự sản xuất con giống và nuôi dê bằng các loại lá cây, cỏ trong tự nhiên.



Nhiều hộ dân đang giảm sử dụng thức ăn công nghiệp và tăng sử dụng các loại lá cây, cỏ để làm thức ăn cho dê nhằm giảm chi phí chăn nuôi.

Giá trái chanh và tắc tại nhiều địa phương vùng ÐBSCL hiện giảm từ 3.000-8.000 đồng/kg so với cách nay hơn 2 tuần. Hiện giá chanh không hạt (chanh bông trắng) và tắc được nông dân bán cho thương lái và các vựa thu ở mức 8.000-9.000-đồng/kg. Chanh không hạt loại bông tím ở mức 16.000-18.000 đồng/kg.

Giá giảm do nguồn cung tăng vì nhiều vườn chanh, tắc đang cho thu hoạch rộ, cũng như do nhu cầu tiêu thụ chanh và tắc tại nhiều địa phương đang có phần chậm so với trước.

Theo nông dân, từ đầu năm 2023 đến nay, người trồng chanh và tắc có thu nhập khá tốt nhờ giá duy trì ở mức cao. Hiện nay, dù giá giảm nhưng người trồng vẫn có lời nhờ chanh, tắc cho năng suất cao và ít tốn công chăm sóc.

Thu hoạch chanh không hạt tại huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

So với cách nay khoảng 2 tuần, hiện giá nhiều loại phân đạm (Urê) tại vùng ÐBSCL đã tăng thêm 50.000-60.000 đồng/bao 50kg và đang ở mức khá cao. Giá Ðạm Cà Mau, Ðạm Phú Mỹ, Ðạm Hà Bắc và nhiều loại Urê nhập khẩu từ Trung Quốc, Indonesia, Malaysia đang ở mức 490.000-550.000 đồng/bao, trong khi trước đây chỉ từ 430.000-450.000 đồng/bao. Giá Urê tăng do ảnh hưởng bởi giá thế giới tăng.

Như vậy, sau nhiều tháng có xu hướng giảm, giá nhiều loại phân đạm đã đổi chiều tăng trở lại gần 100.000 đồng/bao chỉ trong khoảng 1 tháng qua. Riêng giá nhiều loại phân bón khác vẫn đang có xu hướng giảm và bình ổn so với tháng trước.