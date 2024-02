Cập nhật mới nhất giá sầu riêng hôm nay 18/2

Giá sầu riêng hôm nay 18/2/2024 tại thị trường trong nước vẫn đứng ở mức rất cao. Hiện, giá sầu riêng Thái tại khu vực miền Tây Nam bộ đã đạt mức cao nhất là 198.000 đồng/kg. Sầu riêng Ri6 hàng đẹp cũng vọt lên mức 148.000 đồng/kg... Sầu riêng-"vua trái cây" của Việt Nam đầu năm giá tăng 20% so với cuối năm 2023 và đang được doanh nghiệp thu mua tại kho cho hàng loại A với giá lên tới gần 200.000 đồng một kg Monthong. Giá này bằng đỉnh cũ cách đây một năm.

Cụ thể, giá sầu riêng tại vườn hôm nay: Sầu riêng Ri6 ở mức 125.000 – 148.000 đồng/kg; giá sầu riêng Thái ở mức 160.000 – 195.000 đồng/kg; sầu riêng Musangking giữ mức 160.000 – 190.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Tây Nam bộ: Chủng sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô đạt 128.000 – 148.000 đồng/kg, sầu riêng Ri6 đẹp đứng ở mức 140.000-148.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp ở mức 195.000 – 198.000 đồng/kg; sầu riêng Thái xô ở mức 175.000 – 180.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Đông Nam bộ: Giá sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô có mức giá thương lái thu mua 124.000 – 140.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp ở mức 190.000 -195.000 đồng/kg; trong khi đó sầu riêng Thái xô đứng ở mức 178.000 – 180.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực Tây Nguyên: Giá sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô ở mức giá thương lái mua 125.000 – 145.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp có mức 190.000 -195.000 đồng/kg; trong khi đó sầu riêng Thái xô ở mức 175.000 – 178.000 đồng/kg.

Dưới đây là bảng giá sầu riêng hôm nay tham khảo được thương lái thu mua tại vườn sầu riêng ở miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, khu vực Tây Nguyên ngày 18/2. Tùy theo độ dài đường vận chuyển hay khu vực vận chuyển mà giá sầu riêng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.

Từ này đến tháng 3 khi các nước như Thái Lan, Malaysia không còn sầu riêng, hàng Việt sẽ tiếp tục được bán với giá cao.

Theo số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong giai đoạn 2019 - 2023, nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc tăng trưởng bình quân 27,8% về lượng.

Riêng năm 2023, nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh, đạt 1,4 triệu tấn, trị giá 6,7 tỷ USD, tăng 72,9% về lượng và tăng 65,6% về trị giá so với năm 2022; tăng 135,8% về lượng và tăng 318,5% về trị giá so với năm 2019. Giá sầu riêng nhập khẩu vào Trung Quốc năm 2023 trung bình ở mức 4.709,6 USD/tấn, giảm 4,2% so với năm 2022.

Trước đây, Thái Lan là thị trường cung cấp sầu riêng chủ yếu cho Trung Quốc. Sang năm 2023, thị phần sầu riêng Thái Lan trong tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc giảm xuống còn 65,1%, đạt 929 nghìn tấn, trị giá 4,57 tỷ USD, tăng 18,5% về lượng và tăng 18% về trị giá so với năm 2022. Giá sầu riêng nhập khẩu bình quân từ thị trường Thái Lan ở mức 4.709,6 USD/tấn, giảm 4,2% so với năm 2022.

Đáng chú ý, năm 2023, Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu sầu riêng từ Việt Nam, đạt 493 nghìn tấn, trị giá 2,1 tỷ USD, tăng 1.107,0% về lượng và tăng 1.035,8% về trị giá so với năm 2022. Thị phần sầu riêng Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc tăng mạnh lên 34,6%. Giá sầu riêng nhập khẩu trung bình từ Việt Nam đạt 4.332,2 USD/tấn, giảm 5,9% so với năm 2022.

Sầu riêng tươi của Việt Nam đã được cấp phép xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc từ tháng 7/2022.

Đến nay, Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết, Việt Nam hiện có 876 mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói sầu riêng đủ điều kiện xuất khẩu vào quốc gia tỉ dân này. Trong đó, có 708 mã số vùng trồng được cấp phép.

Hiện có 23 địa phương ở Việt Nam được phía Trung Quốc cấp mã số vùng trồng sầu riêng đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch vào quốc gia này. Về cơ sở đóng gói, hiện có 22 địa phương có mã số cơ sở đóng gói sầu riêng đủ điều kiện được phép xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc.

Với sầu riêng, sắp tới, Trung Quốc cho xuất thêm mặt hàng đông lạnh sẽ không lo mất giá, thị trường có thể bước vào giai đoạn ổn định. Từ này đến tháng 3 khi các nước như Thái Lan, Malaysia không còn sầu riêng, hàng Việt sẽ tiếp tục được bán với giá cao.

Theo ông Vũ Đức Côn, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Đăk Lăk, riêng với sầu riêng, nhờ giá tốt, tỉnh này thu khoảng 12.000 tỷ đồng sau thu hoạch 200.000 tấn.

Ông Vũ Đức Côn đánh giá 2023 là một năm nhiều nông sản "được mùa được giá". Đặc biệt, cà phê, sầu riêng, liên tục lập đỉnh mới. Đầu năm nay, giá nhiều nông sản tiếp tục được hưởng lợi khi nhu cầu trên thế giới tăng cao.

"Riêng với sầu riêng, giá sẽ vẫn ở mức tốt khi nhu cầu từ phía Trung Quốc lớn. Cộng thêm các chính sách và Nghị định thư mới được áp dụng kích thích sự tăng trưởng của nhóm nông sản này", ông Côn nói.

Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam - cho rằng năm nay, ngoài như cầu lớn của Trung Quốc, ảnh hưởng của El Nino và khủng hoảng Biển đỏ kéo dài làm suy giảm lượng rau quả các nước châu Á và Tây Phi, chi phí vận chuyển tăng cao đẩy giá hàng hóa tăng lên. Sầu riêng thời điểm khan hiếm sẽ còn tăng mạnh về giá.