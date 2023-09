Giá sầu riêng ngày 18/9: Sầu Thái, sầu riêng Ri6 hôm nay chốt giá bao nhiêu?

Cập nhật mới nhất giá sầu riêng hôm nay 18/9/2023: Sầu Ri6, sầu Thái tiếp tục ổn định, giá cao nhất 80.000 đồng/kg

Giá sầu riêng hôm nay kéo dài đà đi ngang liên tiếp nhiều ngày ở cả 3 khu vực trọng điểm; sầu Thái đẹp có giá cao nhất 80.000 đồng/kg, sầu Thái xô có giá cao nhất 70.000 đồng/kg. Sầu riêng Ri6 hôm nay từ loại đẹp lựa đến loại mua xô ổn định, giá cao nhất 59.000 đồng/kg...

Cụ thể, tại khu vực miền Tây Nam bộ, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-59.000 đồng/kg, mức giá này giữ ổn định so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-52.000 đồng/kg, giữ ổn định so với hôm qua.

Sầu riêng Thái hàng đẹp lựa có giá 75.000-80.000 đồng/kg, loại này đi ngang so với giá của ngày hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 65.000-70.000 đồng/kg, loại này cũng không thay đổi so với giá hôm qua.

Tại khu vực miền Đông Nam bộ, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-58.000 đồng/kg, đi ngang so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-50.000 đồng/kg, ổn định so với hôm qua.

Sầu riêng Thái hàng đẹp lựa có giá 75.000-80.000 đồng/kg, loại này ổn định giá so với giá của ngày hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 65.000-70.000 đồng/kg, loại này không tăng giá so với giá hôm qua.

Giá sầu riêng hôm nay 18/9, tại khu vực Tây Nguyên, sầu Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-58.000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-50.000 đồng/kg, giữ nguyên so với giá của ngày hôm qua.

Sầu riêng Thái đẹp lựa có giá 75.000-80.000 đồng/kg, mức giá này đi ngang so với giá của ngày hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 65.000-70.000 đồng/kg; loại này cũng không thay đổi so với giá hôm qua.

Dưới đây là bảng giá sầu riêng hôm nay tham khảo được thương lái thu mua tại vườn sầu riêng ở miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, khu vực Tây Nguyên ngày 18/9. Tùy theo độ dài đường vận chuyển hay khu vực vận chuyển mà giá sầu riêng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.

Kỹ thuật chặn đọt sầu riêng hiệu quả bằng phương pháp dinh dưỡng

Chặn đọt sầu riêng là kỹ thuật cơ bản trong trồng cây sầu riêng. Bản thân cây sầu riêng sinh lý tự nhiên cây là ra đọt tầm 3-4 tháng/lần, và giai đoạn ra đọt sẽ hay bị trùng với giai đoạn đậu trái non (giống sầu riêng Dona). Nếu không chủ động xử lý chặn đọt sầu riêng thì tỉ lệ rụng trái non rất cao do đọt non cạnh tranh dinh dưỡng với trái non, từ đó xảy ra tình trạng rụng trái non.

Các biện pháp chặn đọt sầu riêng phổ biến hiện nay được chia làm 2 trường phái: Xử lý bằng dinh dưỡng và xử lý bằng hóa chất ức chế sinh trưởng.

Mỗi trường phái có một thế mạnh và phù hợp với từng vùng khác nhau, nhưng xét về tính ổn định năng suất, lâu dài thì biện pháp chặn đọt bằng dinh dưỡng vẫn ưu điểm hơn vì sầu riêng là giống cây trồng lâu năm chứ không phải cây ngắn ngày.

Chặn đọt sầu riêng là kỹ thuật cơ bản trong trồng cây sầu riêng.

Chặn đọt sầu riêng bằng dinh dưỡng

Bà con nên sử dụng kali trắng hay còn gọi là kali sunphat để chặn đọt. Đây là loại phân bón chứa hàm lượng kali 52% và S 18% sử dụng như phân bón lá hoặc phân bón tưới qua rễ. Do đó có thể ức chế quá trình sinh trưởng sinh dưỡng, tạo ra GA3 nội sinh gây phát đọt của cây sầu riêng. Tuy nhiên với hàm lượng kali cao sẽ có chức năng kìm hãm xì đọt chứ không giúp lá mau già.

Do đó, cần kết hợp thêm các loại phân bón có thành phần lân cao sẽ chặn đọt sầu riêng hiệu quả hơn.

Phân bón MKP có chứa thành phần lân và kali cao. Do đó có chức năng làm già lá nhanh và kali ức chế quá trình sinh trưởng sinh dưỡng. Tùy vào độ sung của cây mà chúng ta nên phối hợp với thêm với kali sunphat với hàm lượng thích hợp. Tuy nhiên trên thị trường có rất nhiều loại MKP nên cần đọc kỹ nguồn gốc xuất xứ và chọn nhà cung cấp uy tín để tránh mua phải sản phẩm MKP kém chất lượng. Các loại MKP uy tín như phân bón Haifa MKP Israel; ICL MKP Israel; Yara MKP. Để hạn chế rủi ro thì nên mua sản phẩm nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện.

Ngoài ra, bà con cần kết hợp với phân bón lá để phun qua lá giúp cho việc chặn đọt sầu riêng đạt hiệu quả cao.