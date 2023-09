Giá sầu riêng ngày 16/9: Trung Quốc vẫn 'khát' sầu riêng, giá không giảm

Cập nhật mới nhất giá sầu riêng hôm nay 16/9/2023: Đi ngang ngày thứ 3 liên tiếp

Giá sầu riêng hôm nay đi ngang ngày thứ 3 liên tiếp ở cả 3 khu vực trọng điểm trên cả nước; sầu Thái đẹp lựa có giá 75.000-80.000 đồng/kg, sầu Thái xô loại đẹp có giá cao nhất là 70.000 đồng/kg. Sầu riêng Ri6 hôm nay vẫn ghi nhận đi ngang từ loại đẹp lựa đến loại mua xô, giá trong khoảng 55.000-59.000 đồng/kg...

Cụ thể, tại khu vực miền Tây Nam bộ, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-59.000 đồng/kg, mức giá này giữ ổn định so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-52.000 đồng/kg, giữ ổn định so với hôm qua.

Sầu riêng Thái hàng đẹp lựa có giá 75.000-80.000 đồng/kg, loại này đi ngang so với giá của ngày hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 65.000-70.000 đồng/kg, loại này cũng không thay đổi so với giá hôm qua.

Tại khu vực miền Đông Nam bộ, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-58.000 đồng/kg, đi ngang so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-50.000 đồng/kg, ổn định so với hôm qua.

Sầu riêng Thái hàng đẹp lựa có giá 75.000-80.000 đồng/kg, loại này ổn định giá so với giá của ngày hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 65.000-70.000 đồng/kg, loại này không tăng giá so với giá hôm qua.

Giá sầu riêng hôm nay 16/9, tại khu vực Tây Nguyên, sầu Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-58.000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-50.000 đồng/kg, giữ nguyên so với giá của ngày hôm qua.

Sầu riêng Thái đẹp lựa có giá 75.000-80.000 đồng/kg, mức giá này đi ngang so với giá của ngày hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 65.000-70.000 đồng/kg; loại này cũng không thay đổi so với giá hôm qua.

Dưới đây là bảng giá sầu riêng hôm nay tham khảo được thương lái thu mua tại vườn sầu riêng ở miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, khu vực Tây Nguyên ngày 16/9. Tùy theo độ dài đường vận chuyển hay khu vực vận chuyển mà giá sầu riêng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.

Một báo cáo mới của Ngân hàng HSBC dự đoán nhu cầu sầu riêng toàn cầu sẽ tăng tới 400%, do mức tiêu thụ sầu riêng ở Trung Quốc tăng đáng kể.

Trung Quốc đã trở thành nước nhập khẩu sầu riêng hàng đầu thế giới, chiếm tới 91% thị trường sầu riêng toàn cầu trong hai năm qua, với tổng giá trị 6 tỷ USD.

Sầu riêng đã trở nên vô cùng phổ biến ở Trung Quốc, nơi người tiêu dùng không chỉ coi nó như một loại trái cây mà còn là biểu tượng của sự hào phóng khi tặng cho bạn bè và người thân trong lễ đính hôn.

Nhu cầu sầu riêng bắt đầu tăng ở Trung Quốc vào đầu năm 2017. Thường được mệnh danh là “vua trái cây”, sầu riêng được bán với giá hơn 10 USD/kg ở Trung Quốc, so với mức giá trung bình ở các nước Đông Nam Á khoảng 6 USD/kg.

Theo chuyên gia kinh tế của HSBC, các nhà xuất khẩu lớn trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), chiếm 90% tổng lượng sầu riêng xuất khẩu trên toàn thế giới trong năm 2022, đang được hưởng lợi từ xu hướng này.

Thái Lan đứng đầu về xuất khẩu sầu riêng trong khu vực ASEAN và các thành viên khác trong khối đang mong muốn cạnh tranh xuất khẩu loại trái cây này.

Chuyên gia kinh tế của HSBC lưu ý các nước ASEAN có thể đẩy mạnh xuất khẩu sầu riêng nhờ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), một hiệp định thương mại tự do khu vực bao gồm ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand, cho phép các nước ký kết tiếp cận thị trường Trung Quốc một cách tự do và bình đẳng.

Hạn chế tác hại mưa đêm đến đậu trái của sầu riêng nghịch vụ

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre, việc xử lý ra hoa không còn là nổi lo cuả người dân nữa, vấn đề quan tâm nhất hiện nay là khi hoa sầu riêng nở gặp phải mưa đêm. Đây mới thật sự là thách thức của người làm vườn khi phải xử lý nghịch vụ. Vụ nghịch và mưa đêm có thể được xem là hai yếu tố song hành không sao tránh khỏi, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng tác động mạnh như hiện nay.

Đậy nylon khi hoa sầu riêng nở.

Như chúng ta đã biết, hoa sầu riêng thuộc loại hoa hoàn toàn, nghĩa là có đủ 2 bộ phận đực và cái, nhưng hai bộ phận này không chín cùng lúc khi nở hoa. Từ khi nụ bắt đầu nở đến khi hoàn thành việc nở hoa cần 2-3 ngày. Hoa nở khoảng 15 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, bao phấn nứt vào khoảng 19 giờ đến 23 giờ mới có thể thụ phấn tốt cho nhụy cái, nhưng lúc này nhụy cái đã tàn lụi, do đó hoa sầu riêng không có khả năng tự thụ được mà phải nhờ phấn của những cây khác.

Ngoài ra, theo các kết quả nghiên cứu cho biết hạt phấn sầu riêng nẩy mầm trên nuốm nhụy cái có nồng độ đường sucrose từ 20-35%, nếu có mưa hay sương mù làm nồng độ đường trên nuốm giảm còn 10%, tỉ lệ nẩy mầm của hạt phấn chỉ đạt 10%.

Từ đây có thể giải thích vì sao sầu riêng làm trong vụ nghịch tỉ lệ đậu trái thường rất thấp vì lúc nở hoa gặp phải mưa đêm. Do đó, đậy mủ cành mang bông để bảo vệ nồng độ đường cần thiết trên nhụy cái nhằm giúp cho hạt phấn nảy mầm thực hiện quá trình thụ phấn để thụ tinh là giải pháp tốt nhất giúp sầu riêng nghịch vụ đậu trái.

Đây là giải pháp đã thực hiện khá thành công trên địa bàn huyện Chợ Lách (Bến Tre), xin được giới thiệu cách làm như sau: Dùng nylon có chiều rộng khoảng 40-50 cm, chiều dài tùy lượng hoa phân bổ dài ngắn trên cành.

Khi hoa chuẩn bị nở, thời tiết có dấu hiệu mưa đêm thì tiến hành đậy úp trên cành ngang cho chiều rộng phủ xuống 2 bên che phần hoa sầu riêng lại để tránh giọt mưa tác động vào nhụy hoa lúc nở, dùng ghim cài 2 đầu nylon để tránh gió làm rớt.

Khi hoa sầu riêng hoàn thành quá trình nở hoa và đậu trái (sau 4-5 ngày) thì tiến hành tháo bỏ nylon bằng cách dùng cây nâng mạnh tấm nylon, đầu ghim sẽ rớt ra và lấy nylon xuống dùng cho mùa sau.

Giải pháp này sẽ giúp cho sầu riêng tăng tỉ lệ đậu trái khá cao so với canh tác thông thường và việc thụ phấn bổ sung cũng đơn giản hơn vì chỉ tập trung ở những chùm hoa được che nylon.