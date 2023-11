Giá sầu riêng ngày 26/11: Giá sầu riêng đi ngang cuối tuần

Cập nhật mới nhất giá sầu riêng hôm nay 26/11/2023: Giá sầu riêng ổn định ở mức cao

Giá sầu riêng hôm nay tại thị trường trong nước đi ngang. Hiện tại, giá sầu riêng Ri6 lựa được thu mua cao nhất đến 110.000 đồng/kg tại các tỉnh miền Tây Nam bộ.

Cụ thể ghi nhận, giá sầu riêng tại vườn hôm nay: Sầu riêng Ri6 ở mức 95.000 – 110.000 đồng/kg; giá riêng Thái cũng ở mức 125.000 – 142.000 đồng/kg; sầu riêng Musaking giữ mức 160.000 – 190.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Tây Nam bộ: Chủng sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô đạt 95.000 – 110.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp ở mức 135.000 – 142.000 đồng/kg; sầu riêng Thái xô ổn định ở mức 125.000 – 135.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Đông Nam bộ: Giá sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô có mức giá thương lái thu mua 95.000 – 108.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp ở mức 130.000 -138.000 đồng/kg; trong khi đó sầu riêng Thái xô vẫn ổn định ở mức 125.000 – 130.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực Tây Nguyên: Giá sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 Xô ổn định, mức giá thương lái mua 95.000 – 108.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp có mức 130.000 -138.000 đồng/kg; trong khi đó sầu riêng Thái xô vẫn ổn định ở mức 125.000 – 130.000 đồng/kg.

Dưới đây là bảng giá sầu riêng hôm nay tham khảo được thương lái thu mua tại vườn sầu riêng ở miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, khu vực Tây Nguyên ngày 26/11. Tùy theo độ dài đường vận chuyển hay khu vực vận chuyển mà giá sầu riêng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.

Giá sầu riêng tại vườn hôm nay

Giá sầu riêng mới tại miền Tây Nam bộ

Giá sầu riêng mới tại miền Đông Nam bộ

Giá sầu riêng mới tại Tây Nguyên

Xuất khẩu tăng vọt khiến giá sầu riêng lên cơn sốt kể từ đầu năm 2023, thậm chí có thời điểm lên tới 200.000 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam thời gian qua đã tăng trưởng rất mạnh, từ mức chỉ đạt kim ngạch 29,2 triệu USD vào năm 2016 thì đến năm 2022 tăng vọt lên 420 triệu USD. Bước sang năm 2023, chỉ trong 10 tháng, xuất khẩu sầu riêng ước đạt 1,82 tỷ USD và được dự báo sẽ đem về kim ngạch hơn 2 tỷ USD trong cả năm. Xuất khẩu tăng vọt khiến giá sầu riêng lên cơn sốt kể từ đầu năm 2023, thậm chí có thời điểm lên tới 200.000 đồng/kg.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện diện tích trồng sầu riêng cả nước ước đạt 110.000 ha, tăng hơn 24% mỗi năm, là tỷ lệ tăng cao nhất trong các loại cây trồng chủ lực hiện nay. Diện tích cho thu hoạch 54.400 ha, năng suất 16,5 tấn/ha, sản lượng 849.100 tấn, trồng tập chung tại 4 vùng. Vùng Tây Nguyên có diện tích sầu riêng lớn nhất với 51.400 ha, sản lượng 336.400 tấn, so với cả nước bằng 46,7% diện tích và 39,6% sản lượng.

Đứng thứ 2 là vùng Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích 33.000 ha, sản lượng 372.000 tấn, so với cả nước bằng 29,9% diện tích và 43,8% sản lượng. Thứ 3 là vùng Đông Nam bộ có diện tích 20.800 ha, sản lượng 122.900 tấn, so với cả nước bằng 18,9% diện tích và 14,5% sản lượng. Thứ 4 là vùng Duyên hải Nam Trung bộ có diện tích 5.000 ha, sản lượng 17.800 tấn, so với cả nước bằng 4,2 % diện tích và 2,1% sản lượng.

Để cây sầu riêng phát triển ổn định, trái sầu riêng Việt Nam luôn được ưu tiên lựa chọn, các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sầu riêng cần có một mối liên kết chặt chẽ trong các khâu kho bảo quản; kho lạnh; chế biến; đa dạng hóa hình thức xuất khẩu không chỉ nguyên trái tươi... Từ đó trái sầu riêng mới không phụ thuộc vào một thị trường hay chỉ phụ thuộc vào một hình thức xuất khẩu tươi như hiện nay.