Giá cà phê ngày 26/11: Giá cà phê trong nước vẫn có tuần giảm

Giá cà phê hôm nay 26/11: Giảm từ 200 - 400 đồng/kg trong tuần

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đảo chiều tăng. Kỳ hạn giao tháng 1 tăng 54 USD, lên 2.545 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 3 tăng 45 USD, lên 2.471 USD/tấn, các mức tăng khá mạnh. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Trái lại, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York điều chỉnh giảm. Kỳ hạn giao tháng 3 giảm 0,90 cent, xuống 168,15 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 giảm 1,35 cent, còn 166,60 cent/lb, các mức giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch dưới mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 26/11/2023 lúc 14:36:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 26/11/2023 lúc 14:36:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay dao động trong khoảng 57.700 - 58.500 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay dao động trong khoảng 57.700 - 58.500 đồng/kg. Giá cà phê tuần qua nhìn chung giảm. So với đầu tuần, các tỉnh thành đã ghi nhận mức giảm tổng cộng 200 - 400 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 57.700 đồng/kg - giảm 400 đồng/kg. Tiếp đến là tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum với 58.200 đồng/kg - giảm 300 đồng/kg. Đắk Nông có giá 58.300 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg. Tỉnh Đắk Lắk ghi nhận mức giao dịch là 58.500 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg.

Theo dữ liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 11/2023, Việt Nam đã xuất khẩu gần 37.000 tấn cà phê, cao gấp 2,1 lần so với cùng kỳ tháng trước. Giá trị cà phê xuất khẩu đạt hơn 116 triệu USD, tăng hơn 83% so với cùng kỳ tháng trước, nhưng giảm 18% so với cùng kỳ năm 2022.

Dự kiến 11 tháng 2023, cà phê xuất khẩu khoảng 1,4 triệu tấn, trị giá ước đạt 3,5 tỷ USD, tăng khoảng 3% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo mới đây của Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam, kết thúc niên vụ 2022-2023 (từ tháng 10/2022 đến tháng 9/2023), thị trường xuất khẩu lớn nhất của cà phê Việt Nam là Đức, với sản lượng gần 219.000 tấn. Kế đến là các thị trường Ý (156.000 tấn), Mỹ (143.000 tấn), Nhật Bản, Nga, Tây Ban Nha...

Thị trường Trung Quốc chỉ xếp thứ 10, với hơn 44.000 tấn cà phê từ Việt Nam.

Châu Âu vẫn là thị trường lớn nhất của cà phê xuất khẩu từ Việt Nam với khối lượng gần 802.000 tấn (chiếm hơn 48%), giá trị 1,9 tỷ USD (chiếm 46% tổng giá trị xuất khẩu của cà phê Việt Nam).

Mọt đục quả (Stepphanoderes hampei), phòng chống thế nào?

Mọt phá hại nặng cây cà phê vào giai đoạn quả già và có thể sống trên quả khô. Thành trùng là bọ cánh cứng nhỏ, màu nâu hoặc đen, dài từ 2,5mm - 4mm. Thành trùng đục quả chui vào nhân, đục phôi nhũ tạo thành rãnh nhỏ để đẻ trứng. Sâu non ăn phôi nhũ hạt. Mọt thích sống trong các quả chín, nhất là các quả khô trên cây và rụng dưới đất.

Thuốc phòng trừ:

Nitox 30EC ( Dimethoate 27% + Cypermethrin 3%) sử dụng ở nồng độ 0,2% - 0,25% (20 -25 ml thuốc + 10 lít nước).

Nibas ( Fenobucarb 50%) sử dụng ở nồng độ 0,25% - 0,3%(25 - 30ml thuốc + 10 lít nước).

Bini 58 ( Dimethoate 40%) sử dụng ở nồng độ 0,2% - 0,3%(20 - 30ml thuốc + 10 lít nước).

Bonus 40EC (Chlorpyrifos Ethyl 40%): sử dụng ở nồng độ 0,2 – 0,25% Phun thuốc lên quả ngay từ giai đoạn quả còn xanh, phun 2 lần cách nhau 1 tháng.