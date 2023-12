Cập nhật mới nhất giá sầu riêng hôm nay 29/12

Giá sầu riêng trong nước hôm nay bất ngờ giảm mạnh cả chủng sầu Thái và sầu Ri6. Theo ghi nhận, giá sầu Thái đẹp cao nhất là 152.000 đồng/kg. Giá sầu riêng Ri6 ở mức 80.000 – 100.000 đồng/kg; giá sầu riêng Thái ở mức 135.000 – 152.000 đồng/kg...

Cụ thể, giá sầu riêng tại vườn hôm nay: Sầu riêng Ri6 ở mức 80.000 – 100.000 đồng/kg (giảm 20.000 đồng/kg); giá sầu riêng Thái ở mức 135.000 – 150.000 đồng/kg (giảm 4.000 đồng/kg); sầu riêng Musangking giữ mức 160.000 – 190.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Tây Nam bộ: Chủng sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô đạt 85.000 – 100.000 đồng/kg, sầu riêng Ri6 đẹp đứng ở mức 97.000-100.000 đồng/kg (giảm 20.000 đồng/kg); sầu riêng Thái đẹp ở mức 150.000 – 152.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng/kg); sầu riêng Thái xô ở mức 137.000 – 139.000 đồng/kg (giữ ổn định).

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Đông Nam bộ: Giá sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô có mức giá thương lái thu mua 80.000 – 95.000 đồng/kg (giảm 20.000 đồng/kg); sầu riêng Thái đẹp ở mức 150.000 -152.000 đồng/kg; trong khi đó sầu riêng Thái xô đứng ở mức 135.000 – 137.000 đồng/kg. Giá sầu Thái giữ ổn định.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực Tây Nguyên: Giá sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 Xô ở mức giá thương lái mua 80.000 – 95.000 đồng/kg (giảm 20.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp có mức 150.000 -152.000 đồng/kg; trong khi đó sầu riêng Thái xô ở mức 135.000 – 137.000 đồng/kg. Sầu Thái giữ giá ổn định.

Dưới đây là bảng giá sầu riêng hôm nay tham khảo được thương lái thu mua tại vườn sầu riêng ở miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, khu vực Tây Nguyên ngày 29/12. Tùy theo độ dài đường vận chuyển hay khu vực vận chuyển mà giá sầu riêng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.

11 tháng năm 2023, xuất khẩu sầu riêng tăng hơn 480%.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 11/2023, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt 90,908 triệu USD, giảm 73,9% so với tháng 10/2023, tăng 16,3% so với tháng 11/2022. Tính chung, 11 tháng năm 2023, xuất khẩu sầu riêng đạt hơn 2,1 tỷ USD, tăng tới 480,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về thị trường, xuất khẩu sầu riêng tươi sang thị trường Trung Quốc tháng 11/2023 đạt 82,14 triệu USD, giảm 74,8% so với tháng 10/2023, tăng 37,2% so với tháng 11/2022. Tính chung, 11 tháng năm 2023, xuất khẩu sầu riêng sang thị trường này đạt hơn 1,971 tỷ đồng, tăng 1.515,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với thị trường Trung Quốc, 11 tháng năm 2023, xuất khẩu sầu riêng tươi sang thị trường Séc tăng 28.195,4%; xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Papua New Guinea tăng 837,6%; xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Hoa Kỳ tăng 282,8%; xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Canada tăng 222%; và xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Pháp tăng 32%.

Tuy nhiên, một số thị trường cũng ghi nhận tốc độ xuất khẩu sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có thị trường Hồng Kông (Trung Quốc), thị trường Đài Loan (Trung Quốc), thị trường Nhật Bản.

Với kết quả đạt được, Hiệp hội Rau quả Việt Nam – cho biết, dự báo kim ngạch xuất khẩu sầu riêng trong năm 2023 có thể đạt mức kỷ lục 2,2 - 2,3 tỷ USD, gấp 5 lần năm 2022 và gấp 10 lần năm 2021.

Theo Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), hiện nay sầu riêng tươi của Việt Nam đã xuất khẩu đi 24 thị trường. Còn với sầu riêng đông lạnh cũng có tới 23 thị trường xuất khẩu. Ngoài Trung Quốc là thị trường chủ đạo khi chiếm đến 90% tổng lượng sầu riêng tươi xuất khẩu thì những thị trường khác vẫn còn dư địa để có thể tập trung phát triển.

Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, nếu như năm 2010, cả nước có 92 nghìn ha sầu riêng, đến nay đã tăng lên 131 nghìn ha. Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của cả nước giai đoạn này là 24,5%. Sản lượng sầu riêng năm nay ước khoảng trên 1 triệu tấn, tăng 15,9% so với năm 2022. Riêng tại Tây Nguyên hiện có diện tích sầu riêng hơn 57 nghìn ha, sản lượng trên 394 nghìn tấn.

Đến nay, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã cấp cho Việt Nam 422 mã số vùng trồng và 153 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng.