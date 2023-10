"Gia tài" của bác sĩ trẻ được trao giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2023

26 tuổi, 60 lần trao "giọt vàng" tiểu cầu



Lê Bá Huỳnh Đức (26 tuổi), hiện là bác sĩ công tác tại Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Nói về cơ duyên lần đầu tham gia hiến máu, chàng trai trẻ kể đó là năm lớp 11 anh đăng ký tham gia hỗ trợ chương trình Hành trình đỏ do tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Khi thấy các anh chị tình nguyện viên hiến máu, anh cũng xin tham gia.

Gần 10 năm qua, Lê Bá Huỳnh Đức đã có 65 hiến máu và tiểu cầu, kịp thời cứu chữa nhiều bệnh nhân.

Bước vào đại học, khi biết bản thân hiến được tiểu cầu, anh Đức đã tham gia câu lạc bộ máu sống của trường Đại học Y Dược Huế. Anh là Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ Blouse xanh, với 30 thành viên điều phối máu, tiểu cầu đảm bảo nguồn máu cho các bé bị tan máu bẩm sinh phải truyền định kỳ.

Theo anh Đức, hiến tiểu cầu hay máu đều là trao tế bào sống, cứu chữa bệnh nhân. Tuy nhiên khác với máu có thể bảo quản trong thời gian khá dài, tiểu cầu thường không có sẵn trong kho máu vì bảo quản ngắn. Khi có bệnh nhân cần gấp thì tình nguyện viên mới hiến tiểu cầu để sử dụng trong ngày.

"Khoảng cách giữa 2 lần hiến tiểu cầu là 2 tuần, ngắn hơn nhiều so với hiến máu thông thường là 3 tháng. Thời gian mỗi lần hiến tiểu cầu là khoảng 75 phút, dài hơn nhiều so với hiến máu. Do đó, hiến tiểu cầu đòi hỏi yêu cầu khắt khe hơn, như nam trên 60 kg, sức khoẻ tốt, số lượng tiểu cầu đủ nhiều… nên không phải ai cũng hiến được", chàng trai 26 tuổi cho hay.

Đức còn là một tình nguyện viên tích cực khi tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cộng đồng.

Bản thân anh Đức cũng học được cách ăn uống điều độ, rèn luyện thân thể để đảm bảo chất lượng máu truyền cho bệnh nhân. Do đó, anh cho rằng sức khỏe tốt lên nhiều hơn khi tham gia hiến tiểu cầu thường xuyên.

Cứ như vậy, gần 10 năm qua, chàng trai ấy đã có 65 lần hiến máu và tiểu cầu, trong đó có 60 lần hiến tiểu cầu.

Nói về kỷ niệm khó quên nhất, anh Đức bồi hồi nhớ lại giai đoạn dịch COVID 19 năm 2020. Chàng bác sĩ trẻ gọi đó là giai đoạn hiến máu đáng nhớ nhất. "Năm đấy mình đang là sinh viên năm thứ 5 trường Đại học Y Dược Huế. Lượng bệnh nhân cần máu thì nhiều mà số lượng tình nguyện viên có thể ra vào bệnh viện để hiến máu thì rất hạn chế. Do đó mình và các bạn sinh viên y khác trở thành lực lượng hiến máu chính cho bệnh nhân.

Với những cống hiến ý nghĩa cho cộng đồng, Lê Bá Huỳnh Đức (thứ 2 từ trái qua) trở thành một trong 20 gương mặt "Thanh niên sống đẹp" năm 2023 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tuyên dương.

Trải qua 1 năm vừa chống dịch vừa học hành thi cử. Gần như cứ đủ 2 tuần là hiến tiểu cầu 1 lần, thế là mình đã hiến được 20 lần trong năm đấy. Đó là con số mình chưa bao giờ dám nghĩ tới vì bản thân biết hiến quá nhiều như vậy là không tốt cho sức khoẻ. Nhưng mình cũng rất vui và tự hào vì đã giúp đỡ được cho các bệnh nhân vượt qua khoảng thời gian khó khăn đấy" anh Đức bộc bạch.

Sứ mệnh nhân lên trên vai "áo blouse trắng"

Khi khoác trên người chiếc áo blouse trắng, chàng trai trẻ Lê Bá Huỳnh Đức ý thức rõ ràng hơn chữa bệnh, cứu người là sứ mệnh, nghĩa vụ thiêng liêng, cao cả. Ban ngày, anh Đức bận rộn với công việc bác sỹ tại bệnh viện. Nhưng tối đến, bất kể khi nào có ca bệnh cần, anh đều sẵn sàng hỗ trợ.

Anh Đức từng là Phó Ban điều phối Câu lạc bộ Hiến máu Khu vực Tây Nguyên. Câu lạc bộ có ngân hàng tiểu cầu, với khoảng 250 thành viên. Khi có ca bệnh cần máu, anh sẽ liên hệ với tình nguyện viên, hỗ trợ các bạn tham gia. Mỗi thành viên đều đăng ký nhóm máu, số điện thoại để khi bệnh nhân cần, câu lạc bộ sẽ liên hệ người hiến máu cho người bệnh.

Lê Bá Huỳnh Đức hiện là bác sĩ công tác tại Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

Chàng bác sĩ nhớ lại, thời điểm tháng 6/2022 có một bệnh nhân ở huyện Cư Kuin, Đắk Lắk bị nhiễm trùng máu, trong tình trạng nguy kịch cần tiểu cầu gấp. Đây là lần duy nhất người nhà chủ động liên lạc với anh Đức để nhờ hỗ trợ. Ngay lập tức, chàng bác sĩ trẻ đã đến ngay bệnh viện để làm thủ tục hiến dù lúc ấy đã nửa đêm.

"Câu lạc bộ có quy định không cho tình nguyện viên liên hệ riêng với người nhà để tránh tình trạng quà cáp. Mình chỉ cần người bệnh khoẻ mạnh nhờ tiểu cầu mình hiến là hạnh phúc rồi", Đức chia sẻ.

Trước khi buổi trò chuyện kết thúc, anh Đức hào hứng cho biết bản thân đã trúng tuyển trong kì thi tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ của Đại học Y Dược Cần Thơ, anh mong muốn học thêm nữa để phát triển chuyên môn, sau này trở thành giảng viên.

Anh Y Lê Pas Tơr, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, cho biết, Lê Bá Huỳnh Đức là một thanh niên lan toả những giá trị tốt đẹp, tích cực đến cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ qua những việc làm tình nguyện của mình. Qua đó, bạn đã trở thanh một trong 20 gương mặt "Thanh niên sống đẹp" năm 2023 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tuyên dương; top 5 gương mặt tiêu biểu của cuộc thi Hành trình Sống đẹp năm 2021 do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng.