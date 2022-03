Giá thanh long bèo bọt chưa từng có, nông dân Bình Thuận than "bỏ thì thương vương thì tội"

Có khoảng 40.000 tấn thanh long trái vụ

Cũng theo ông Phan Văn Tấn, dự kiến sản lượng thanh long toàn tỉnh cuối đợt chong điện trái vụ thu hoạch sắp tới từ 15/3-15/4 khoảng 40.000 tấn.

Thanh long trái vụ ở Bình Thuận phải chong điện rất nhiều tốn kém. Ảnh Lê Thành

Trước tình hình nông dân trồng thanh long than vãn bí đầu đầu ra do lệ thuộc thị trường Trung Quốc từ mấy tháng qua, ông Phan Văn Tấn cho biết, Sở NNPTNT đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận tuyên truyền, tập trung theo dõi thị trường để có kế hoạch cho bà con trồng và sản xuất thanh long trong thời gian tới. Đồng thời, hướng dẫn nông dân sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn an toàn, liên kết tiêu thụ để có đầu ra tốt hơn…

Theo tìm hiểu của Dân Việt, lứa thanh long chong điện nghịch vụ cuối năm 2021 – 2022 đang cho thu hoạch nhưng giá nằm ở mức rất thấp và thương lái chỉ mua mão chứ không cân ký như trước đây.

Bỏ thanh long thì thương...

Nhiều hộ trồng thanh long ở huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Hàm Thuận Nam cho biết, do giá thanh long không ổn định nên có một số nhà vườn đã phá bỏ thanh long để chuyển đổi cây trồng khác.

Bà Nguyễn Thị L. ở xã Hàm Phú (Hàm Thuận Bắc) cho biết, gia đình bà có 350 trụ thanh long và vừa thu hoạch được gần 3 tấn nhưng chỉ bán được hơn 2 triệu đồng (lỗ hơn 10 triệu đồng tiền dầu và tiền điện, chưa tính công).

Thanh long Bình Thuận ra hoa. Ảnh CTV

Tương tự, bà Lưu Thị T. ( cũng ở xã Hàm Phú) cho biết, gia đình có hơn 600 trụ thanh long đang rộ trái chín nhưng thương lái chỉ mua mão nên gia đình chưa biết bán ra sao...

Có thể nói, trái thanh long được tỉnh Bình Thuận xác định là cây trồng chủ lực, mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho bà con.

Nhưng nay, nhiều hộ trồng thanh long đã lâm vào cảnh thiếu nợ ngân hàng và chưa biết hướng sắp tới ra sao?

Người trồng thanh long ở Bình Thuận mong muốn chính quyền, ngành chức năng sớm có giải pháp tháo gỡ, ưu tiên cho bà con được vay vốn mới, khoanh số nợ cũ để bà con có vốn tái sản xuất…