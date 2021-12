Giá trị thương hiệu và câu chuyện về sự hài lòng, lan tỏa cảm hứng sống tích cực

Theo xếp hạng của Nielsen, Techcombank đứng vị trí thứ 2 ngành ngân hàng về chỉ số Sức khỏe Thương hiệu (Brand Equity Index) (2,5), cũng như về mức độ nhận biết đầu tiên của khách hàng (Top of Mind) (13%).

Cuối tuần qua, MiBrand vừa công bố Top 30 thương hiệu ngân hàng Việt Nam năm 2021, trong đó Techcombank dẫn đầu hàng loạt xếp hạng. Cụ thể, Techcombank đứng số 1 về ngân hàng mạnh nhất Việt Nam năm 2021 với 47 điểm, giữ khoảng cách xa với các ngân hàng tiếp theo.

Đầu năm 2021, Techcombank lọt vào Top 270 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất toàn cầu năm 2021 do Brand Finance công bố, tăng 57 bậc so với năm 2020. Đặc biệt, giá trị thương hiệu của Techcombank lên tới 524 triệu USD, tăng hơn 30% so với năm trước và là 1 trong 2 ngân hàng TMCP tư nhân có giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam…