Giá USD hôm nay 11/11: Tăng chạm ngưỡng 105, tỷ giá "chợ đen" bán ra vượt 25.600 VND/USD

Giá USD hôm nay 11/11 trong nước

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước mở đầu tuần niêm yết ở mức 24.278 VND/USD. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.064 – 25.492 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.100 - 25.470 VND/USD. Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở 24.945 - 25.455 VND/USD.

Khảo sát thêm 1 số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank hiện tại giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.026 - 25.491 VND/USD.

Tại Eximbank, tỷ giá USD/VND vào phiên giao dịch sáng nay ở mức 25.110 - 25.491 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện đang ở mức 25.520 - 25.620 VND. Như vậy, hiện, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 575 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 129 đồng.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng. Nguồn: sbv.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 7/11 hiện ở mức 4,80%, giảm 0,77% so với cập nhật tại phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác ghi nhận số liệu như sau: Kỳ hạn 1 tuần là 4,85%; Kỳ hạn 2 tuần là 4,88%, Kỳ hạn 1 tháng là 4,88%;...