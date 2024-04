Giá USD hôm nay 14/4: Đồng USD trong và ngoài nước kết tuần tăng mạnh

Giá USD hôm nay 14/4: Chỉ số USD Index ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ 9/2022

Trên thị trường thế giới, USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 105,82 khi chốt phiên giao dịch cuối tuần, tăng 1,6% so với đầu tuần (104,19).

Chỉ số USD Index

Tại phiên giao dịch đầu tuần, đồng USD ở mức 104,12 khi các nhà đầu tư tập trung vào dữ liệu lạm phát của Mỹ vào cuối tuần này. Tiếp đến ngày 10/4, xuống mốc 104,11, do các nhà đầu tư thận trọng trước dữ liệu lạm phát của Mỹ.

Tuy nhiên, đến ngày 11/4, chỉ số USD Index bật tăng tới 1,04%, đạt mốc 105,19 sau khi dữ liệu mới công bố cho thấy tình hình lạm phát ở Mỹ tăng cao hơn dự kiến vào tháng 3, đẩy thời điểm dự kiến cắt giảm lãi suất lần đầu tiên từ tháng 6 sang tháng 9.

Theo đó, dữ liệu mới nhất được công bố cho thấy, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,4% trong tháng 3, cao hơn so với mức dự báo của các nhà kinh tế là 0,3%. So với cùng kỳ năm ngoái, CPI tăng 3,5%, cao hơn so với dự báo là 3,4%.

Chốt tuần, đồng USD bứt tốc tăng sát mốc 106 đạt mức tăng hằng tuần lớn nhất kể từ tháng 9/2022.

Giá USD hôm nay trong nước ghi nhận tuần tăng mạnh

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết từ ngày 8/4 đến ngày 12/4 tăng từ 24.038 lên mức 24.082 VND/USD, tăng 44 đồng so với đầu tuần.

Tỷ giá trung tâm

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.400 – 25.236 VND/USD (mua – bán).

Trên thị trường tự do, giá bán USD giảm 55 đồng so với hôm qua, xuống mức 25.530 đồng mỗi USD, chiều mua vào cũng giảm 55 đồng xuống 25.450 đồng mỗi USD.

Tại các ngân hàng thương mại, kết thúc 1 tuần biến động tăng, như tại Vietcombank tỷ giá phiên cuối tuần tăng 50 đồng so với phiên hồi đầu tuần, hiện đang ở mức 24.840 - 25.180 VND/USD. Hay tại BIDV hiện đang ở mức 24.840 - 25.150 VND/USD, tăng 25 đồng cả 2 chiều so với hồi đầu tuần.

Tại VietinBank chiều mua vào đang niêm yết tại 24.808 VND/USD, tăng 68 đồng ở chiều mua và chiều bán cũng tăng 68 đồng, hiện đang ở 25.228 VND/USD.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Theo thông báo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm hiện đang ở mức 3,85%, giảm 0,08 điểm % so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Tương tự, với các kỳ hạn khác cũng đang cùng xu hướng đi xuống như: kỳ hạn 1 tuần giảm 0,15 điểm % xuống 3,98%; kỳ hạn 1 tháng giảm từ 3,71% xuống 3,69% và kỳ hạn 3 tháng giảm từ 4,01% xuống 3,97%.