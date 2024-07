Giá USD hôm nay 11/7: Trong nước đi lên, thế giới quay đầu giảm

Giá USD hôm nay 11/7 thế giới: Chỉ số USD Index quay đầu giảm

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện đang ở mức 104,69 (6h30 giờ Việt Nam), giảm 0,1% so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua (104,80).

Chỉ số USD Index (Nguồn: Investing.com)

Giá USD hôm nay suy yếu trở lại bất chấp lập trường thận trọng của Chủ tịch Fed - Powell khi đến thăm Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện. Cụ thể, ông chỉ ra rằng: lạm phát có thể đang hướng tới mức thấp hơn nhưng cũng đề cập đến sự lạc quan thận trọng của mình về việc duy trì mục tiêu 2%. Ông cũng đề cập rằng ông không nắm giữ con số lạm phát cụ thể liên quan đến các quyết định cắt giảm trong tương lai.

Paula Comings, người đứng đầu bộ phận bán ngoại hối tại U.S. Bank ở New York, Mỹ cho biết Powell “vẫn quan tâm đến việc xem xét thêm một số dữ liệu, và tôi nghĩ rằng trong đó có chỉ số CPI”.

Ông Powel đưa ra dự kiến rằng: CPI dự kiến sẽ giảm từ 3,3% xuống 3,1% vào tháng 6, trong khi lạm phát cơ bản dự kiến sẽ ổn định ở mức 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số CPI cụ thể sẽ được công bố vào hôm nay (11/7).

Theo Công cụ FedWatch của CME, tâm lý thị trường cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 7 là dưới 10%, trong khi tỷ lệ cược cho lần cắt giảm lãi suất vào tháng 9 dao động quanh mức 80%.

Đồng USD có khả năng sẽ suy yếu khi Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất nhưng các nhà giao dịch vẫn chưa chắc chắn về động thái đó, đặc biệt là khi lãi suất của Mỹ vẫn cao hơn các đồng tiền khác.

Giá USD hôm nay 11 trong nước: Đảo chiều tăng

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 10/7 ở mức 25.247 VND/USD, tăng 5 đồng so với phiên liền trước. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.035 – 25.459 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm (nguồn: SBV)

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 - 25.450 VND/USD.

Giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại đảo chiều tăng. Cụ thể, giá USD tại Vietcombank được mua vào ở mức 25.239 đồng và bán ra 25.459 đồng, tăng 5 đồng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua. BIDV cũng tăng 5 đồng ở cả chiều mua và bán, hiện đang ở mức 25.239 đồng và bán ra 25.459 đồng,...

Khảo sát thêm tại một số ngân hàng thương mại tư nhân như Eximbank, hiện ngân hàng này đang niêm yết giá mua - bán USD ở mức 25.230 - 25.458 VND/USD. Nhà băng này giữ nguyên mức niêm yết ở chiều mua nhưng tăng 5 đồng ở chiều bán.

Tương tự, Techcombank cũng giữ nguyên mức niêm yết ở chiều mua nhưng tăng 5 đồng ở chiều bán, hiện đang ở mức 25.235 - 25.459 VND/USD.

Ngược lại, giá USD tự do giảm mạnh khi còn mua vào 25.750 đồng và bán ra 25.810 đồng. So với hôm qua, giá USD tự do giảm tới 70 đồng ở cả 2 chiều.

(Nguồn: NHNN, VDSC)

Theo Báo cáo vĩ mô tháng 7 của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), trong tháng 6/2024, NHNN đã bán ra khoảng 1,9 tỷ USD, tương đương 48.300 tỷ đồng. Quy mô bán ngoại tệ giảm so với tháng 5/2024 và nhu cầu về ngoại tệ có vẻ tăng từ nửa sau của tháng 6. Luỹ kế đến ngày 3/7, NHNN ước tính đã bán ra khoảng 6,4 tỷ USD, tương đương khoảng 162.500 tỷ đồng để ổn định tỷ giá.

Ở chiều hút ròng, tháng 6 là tháng thứ hai liên tiếp, NHNN thực hiện hút ròng trên thị trường mở, quy mô khoảng 99.500 tỷ đồng, tăng mạnh 62% so với tháng trước. Việc hút ròng được cân đối trên cả hai kênh cầm cố giấy tờ có giá và phát hành tín phiếu. Cụ thể, khoảng 54.000 tỷ đồng được hút về qua kênh cầm cố và phần còn lại được hút ròng qua tín phiếu NHNN.

VDSC cho rằng: NHNN thực chất là không trung hòa lượng tiền đồng hút về qua kênh bán ngoại tệ. Tại ngày 4/7, số dư trên thị trường mở đối với kênh cầm cố và kênh tín phiếu lần lượt là 34.500 tỷ đồng và 147.800 tỷ đồng.

Nhìn về chính sách tiền tệ trong nửa cuối năm nay, VDSC nhận định, NHNN vẫn phải đối diện với áp lực về tỷ giá trong nửa cuối năm 2024. Nguyên nhân là sức mạnh của đồng USD được dự báo sẽ duy trì bởi chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và các nước khác vẫn cao do Fed cắt lãi suất chậm hơn và ít hơn các ngân hàng trung ương khác.

Theo đó, VDSC dự báo, NHNN có thể phải tiếp tục tiêu hao dự trữ ngoại hối nếu muốn kiềm giữ tỷ giá. Do dự trữ ngoại hối của Việt Nam hạn hẹp trong khi nhu cầu đối với đồng USD thường tăng trong giai đoạn gần cuối năm.

“Điều này sẽ tiềm ẩn rủi ro việc tiêu hao dự trữ ngoại hối của NHNN không đạt được mục đích kiềm chế đà tăng của tỷ giá”, VDSC nhận định trong báo cáo.

(Nguồn: VDSC)

Như vậy, giải pháp sắp tới có thể là NHNN sẽ nâng tiếp lãi suất trên thị trường mở để thu hẹp chênh lệch lãi suất USD-VND trên thị trường liên ngân hàng, mức tăng kỳ vọng theo VDSC là 25-50 điểm cơ bản.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng (nguồn: SBV)

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 9/7 tăng nhẹ từ 4,83% lên 4,98%, tương ứng tăng 0,15 điểm % so với phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác đang biến động không đồng nhất, chẳng hạn như: tại kỳ hạn 1 tuần tăng từ 4,98% lên 5,07%; kỳ hạn 1 tháng lại giảm từ 4,75% xuống 4,40% và kỳ hạn 3 tháng giảm từ 5,33% xuống 5,17%.