Giá USD hôm nay 15/10: Thế giới đạt đỉnh 10 tuần, tỷ giá "chợ đen" đảo chiều tăng

Giá USD hôm nay 15/10 thế giới đạt đỉnh 10 tuần

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) mở cửa phiên giao dịch đầu tuần ở mức 102,98 (cập nhật lúc 7h00' ngày 14/10 theo giờ Việt Nam), tăng 0,3% so với đóng cửa phiên giao hôm qua.

Chỉ số USD Index (Nguồn: Investing.com)

Đồng bạc xanh đã xác lập mức cao nhật 10 tuần, có thời điểm chinh phục mốc 103,36, kéo dài chuỗi tăng giá trong nhiều tuần trong bối cảnh nền kinh tế đang chậm lại. Dù vậy, điều này phù hợp với kỳ vọng cắt giảm lãi suất ở tốc độ vừa phải của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong tuần này, nhiều khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ hạ lãi suất, nhưng tâm điểm của thị trường vẫn đồ dồn vào quyết định của Fed. Thị trường tương lai lãi suất của Mỹ đã định giá 87% khả năng Fed sẽ nới lỏng 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 11 và 13% khả năng Fed sẽ tạm dừng và giữ nguyên lãi suất ở mức mục tiêu từ 4,75%-5%, theo ước tính của LSEG.

Tuy nhiên, Fed đã mạnh tay cắt giảm lãi suất ở mức 50 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tháng 9 vừa rồi. Theo đó, từ giờ tới cuối năm, thị trường tương lai kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm thêm khoảng 45 điểm cơ bản và thêm 98,5 điểm cơ bản giảm lãi suất trong năm 2025.

Giá USD hôm nay 15/10 trong nước: Khoảng cách tỷ giá "chợ đen" và ngân hàng thu hẹp

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.161 VND/USD, tương ứng giảm 14 đồng so với cập nhật sáng qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 22.952 – 25.369 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm (nguồn: SBV)

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 24.630 – 25.020 VND/USD, lần lượt tăng 30 đồng và 20 đồng so với cập nhật đầu giờ sáng qua.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở 24.520 - 25.020 VND/USD.

Khảo sát thêm 1 số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank hiện tại giá USD mua/bán lần lượt ở mức 24.601 - 25.110 VND/USD.

Tại Eximbank, tỷ giá USD/VND vào phiên giao dịch sáng nay ở mức 24.650 - 25.060 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện đang ở mức 25.250 - 25.350 VND/USD, tăng 10 đồng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua.

Như vậy, hiện, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 730 đồng và bán ra đang đắt hơn khoảng 330 đồng so với kênh ngân hàng. Biên độ chênh lệch "thu hẹp" 20 đồng mỗi chiều so với cập nhật hôm qua.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng (nguồn: SBV).

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 11/10 hiện ở mức 3,21%, giảm 0,09% so với cập nhật đầu giờ sáng qua.

Tại các kỳ hạn khác ghi nhận số liệu như sau: Kỳ hạn 1 tuần giảm 0,11% còn 3,27%; Kỳ hạn 2 tuần giảm 0,09% về 3,38%, Kỳ hạn 1 tháng giảm 0,17% lên 3,46%;...