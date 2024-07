Giá USD hôm nay 16/7: Thế giới đi ngang, tỷ giá trong nước giảm nhẹ

Giá USD hôm nay 16/7 thế giới: Chỉ số USD Index chờ dữ liệu mới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện đang ở mức 103,95 (6h30 giờ Việt Nam), gần như đi ngang so với chốt phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua (103,98).

Chỉ số USD Index (nguồn: Investing.com)

Đồng USD đi ngang sau những bình luận từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. Ông cho biết, nền kinh tế đã hoạt động "rất tốt" và nói thêm rằng thị trường lao động không còn căng thẳng như trong đại dịch.

Powell nói thêm rằng, Fed sẽ không đợi đến khi lạm phát đạt 2% mới cắt giảm lãi suất, mặc dù các nhà hoạch định chính sách muốn tin tưởng rằng lạm phát đang giảm xuống.

Sau phát biểu của Powell, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm tăng bốn điểm cơ bản (bps) ở mức 4,227%.

Marc Chandler, chiến lược gia trưởng thị trường tại Bannockburn Global Forex ở New York, Mỹ cho biết: “Thị trường đang cảm thấy tự tin trước khi Powell nói về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9”.

“Powell lẽ ra có thể đưa ra một lập luận mạnh mẽ hơn rằng, chúng ta đã đạt được một cuộc hạ cánh nhẹ nhàng trong cuộc chiến chống lạm phát và bây giờ là thời điểm hợp lý để cắt giảm lãi suất”, Marc Chandler nhấn mạnh.

Theo Công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch đang định giá 98% khả năng Fed có thể cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9.

(Nguồn: Bloomberg, SSI tổng hợp)

Giá USD hôm nay 16/7 trong nước: Thị trường tự do phục hồi

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố mới nhất hiện đang ở mức 25.243 VND/USD, giảm 3 đồng so với phiên liền trước.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.033 – 25.457 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm (nguồn: SBV)

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 - 25.450 VND/USD.

Giá bán USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 25.469 VND/USD - 25.460 VND/USD, còn giá mua vào, từ 25.198 – 25.240 VND/USD.

Chẳng hạn như, tại Vietcombank hiện đang niêm yết giá USD mua vào ở mức 25.237 đồng và bán ra 25.457 đồng. Tương tự, tại BIDV cũng đang niêm yết giá mua - bán USD giống với tại Vietcombank.

Khảo sát thêm tại một số ngân hàng thương mại tư nhân như Eximbank, hiện ngân hàng này đang niêm yết giá mua - bán USD ở mức 25.200 - 25.457 VND/USD, giảm 30 đồng ở chiều mua và giảm nhẹ 2 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua.

Hay tại Techcombank, nhà băng này hiện đang niêm yết ở mức 25.232 - 25.460 VND/USD. Giảm tới 49 đồng ở chiều mua và giảm nhẹ 2 đồng ở chiều bán.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 25.710 - 25.780 VND/USD, tăng 20 đồng ở chiều mua và tăng 10 đồng ở chiều bán.

Theo báo cáo mới nhất, SSI Research cho biết: Trong nước, nhờ xu hướng hạ nhiệt của đồng USD quốc tế, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng, tỷ giá niêm yết tại các NHTM và tỷ giá tự do đều đồng loạt hạ nhiệt đáng kể so với tuần trước đó, và thu hẹp mức tăng so với cuối năm 2023 xuống chỉ còn 4,7%.

(Nguồn: SSI Research)

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng (nguồn: SBV)

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 12/7 giảm nhẹ từ 4,87% xuống 4,45%, tương ứng giảm 0,42 điểm % so với phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác đang biến động không đồng nhất, chẳng hạn như: tại kỳ hạn 1 tuần tăng từ % 4,89% lên 4,61%; kỳ hạn 1 tháng tăng từ 4,63% lên 4,92% và kỳ hạn 3 tháng lại giảm từ 5,21% xuống 5,15%.