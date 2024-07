Giá USD hôm nay 18/7: Thị trường tự do "rơi" gần 500 đồng từ đỉnh Giá USD hôm nay 18/7: Thị trường tự do "rơi" gần 500 đồng từ đỉnh

Giá USD hôm nay 18/7: Trên thị trường tự do hiện đang ở mức 25.510 - 25.600 VND/USD. So với đỉnh mua - bán ở mức 25.950 - 26.030 VND/USD được lập vào ngày 27/6, giá USD thị trường tự do đã giảm 440 đồng chiều mua và 430 đồng chiều bán.

Giá USD hôm nay 18/7 thế giới: Chỉ số USD Index quay đầu giảm Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện đang ở mức 103,43 (7h00 giờ Việt Nam), giảm 0,2% so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua (103,95). Chỉ số USD Index (nguồn: Investing.com) Đồng USD giảm mạnh vào phiên giao dịch vừa qua sau nhận xét từ một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy, Ngân hàng trung ương đang tiến gần hơn đến việc cắt giảm lãi suất. Dữ liệu nhà ở vừa được công bố nhưng không giúp ích gì cho đồng USD hiện tại. Cụ thể, dữ liệu về khởi công xây dựng nhà ở trong tháng 6 tăng 3%, đạt 1,35 triệu căn. Theo dữ liệu do Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ công bố hôm thứ Ba, con số này theo sau mức giảm 4,6% được ghi nhận vào tháng 5. Giấy phép xây dựng tăng 3,4% sau khi giảm 2,8% trong tháng trước. Thomas Barkin, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Richmond, cho rằng cuộc thảo luận tại cuộc họp chính sách tháng 7 có thể sẽ bao gồm việc liệu có còn phù hợp để mô tả lạm phát là cao hay không, theo như Reuters đưa tin. Theo Công cụ FedWatch của CME, việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 dường như đã được định giá, gây áp lực giảm giá USD. Giá USD hôm nay 18/7 trong nước: Thị trường tự do đã rơi gần 500 đồng từ đỉnh Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố mới nhất hiện đang ở mức 25.256 VND/USD, tăng 11 đồng so với phiên liền trước. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.046 – 25.470 VND/USD. Tỷ giá trung tâm (nguồn: SBV) Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 - 25.450 VND/USD. Giá bán USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 25.469 VND/USD - 25.460 VND/USD, còn giá mua vào, từ 25.198 – 25.240 VND/USD. Chẳng hạn như, tại Vietcombank hiện đang niêm yết giá USD mua vào ở mức 25.168 đồng và bán ra 25.468 đồng, giảm 69 đồng ở chiều mua nhưng lại tăng 11 đồng ở chiều bán Tại BIDV hiện đang niêm yết giá mua - bán USD ở mức 25.218 - 25.468 VND/USD. Khảo sát thêm tại một số ngân hàng thương mại tư nhân như Eximbank, hiện ngân hàng này đang niêm yết giá mua - bán USD ở mức 25.170 - 25.468 VND/USD, giảm 20 đồng ở chiều mua nhưng tăng 11 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua. Hay tại Techcombank, nhà băng này hiện đang niêm yết ở mức 25.145 - 25.457 VND/USD. Giảm tới 53 đồng ở chiều mua nhưng tăng 11 đồng ở chiều bán. Theo ông Trần Đức Anh Giám đốc Kinh tế Vĩ mô & Chiến lược thị trường (Chứng khoán KB Việt Nam - KBSV) cho biết, tổ chức này đã hạ dự báo về việc Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất 1 lần trong năm này (thay vì 3 lần trong báo cáo trước đó) do lạm phát dai dẳng hơn dự tính. Kết hợp với mức chênh lệch lớn giữa lãi suất USD-VND, áp lực tỷ giá sẽ còn duy trì trong nửa cuối năm 2024. Thực tế là sẽ gặp áp lực lớn ngay trong quý III này. Tỷ giá liên ngân hàng USD/VND diễn biến căng thẳng khi liên tục áp sát và vượt ngưỡng bán ra của NHNN tại 25.450, tăng 4,9% so với đầu năm. Dù Ngân hàng Nhà nước đã có động thái can thiệp bằng cách bán thẳng ngoại tệ với khối lượng tương đối lớn (ước tính đã bán xấp xỉ 6 tỷ USD tính đến ngày 26/6), tỷ giá vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bơm hút trên thị trường mở và diễn biến lãi suất. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ vẫn tiếp tục xu hướng giảm ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó. Cụ thể, tỷ giá USD/VNĐ tự do hôm nay ở mức 25.510 - 25.600 VND/USD, giảm 200 đồng chiều mua và giảm 180 đồng chiều bán. Như vậy, so với đỉnh mua - bán ở mức 25.950 - 26.030 VND/USD được lập vào ngày 27/6, giá USD thị trường tự do đã giảm 440 đồng chiều mua và 430 đồng chiều bán. Lãi suất thị trường liên ngân hàng Lãi suất thị trường liên ngân hàng (nguồn: SBV) Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 16/7 tăng nhẹ từ 4,43% lên 4,44%, tương ứng tăng 0,01 điểm % so với phiên trước đó. Tại các kỳ hạn khác đang biến động không đồng nhất, chẳng hạn như: tại kỳ hạn 1 tuần giữ nguyên ở mức 4,53%; kỳ hạn 1 tháng tăng từ 4,79% lên 4,81% nhưng kỳ hạn 3 tháng lại giảm từ 5,21% xuống 5,19%. Tham khảo thêm Giá USD hôm nay 17/7: Thị trường tự do giảm mạnh, "bốc hơi" gần 100 đồng/USD

