Giá USD hôm nay 2/1: Tiếp tục "trụ vững" trên mức cao?

Giá USD hôm nay 2/1 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đang đứng ở mức 108,28, tăng 0,32 so với phiên trước đó.

Diễn biến chỉ số USD Index. Nguồn: investing.com.

Nếu không có gì thay đổi thì ngày 20/1/2025, ông Donald Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức tân tổng thống Mỹ tại Đồi Capitol, thủ đô Washington D.C. Theo đó, ông Lương Văn Khôi, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cho biết, khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống thứ 47 của Mỹ, các chính sách kinh tế mà ông đưa ra dự kiến sẽ có tác động lớn, không chỉ đối với kinh tế Mỹ mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế toàn cầu.

Như vậy, xu hướng chung của chính sách tiền tệ toàn cầu trong thời gian tới sẽ là nới lỏng. Điều này dự kiến sẽ tác động lớn đến tỷ giá hối đoái và thị trường vốn của Việt Nam Ông Lương Văn Khôi, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM)

Đặc biệt, ông Khôi nhấn mạnh về chính sách tiền tệ, dự đoán trong năm 2025, khi Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp nới lỏng tiền tệ, đồng thời nhiều quốc gia lớn khác, chẳng hạn như Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng có khả năng thực hiện động thái tương tự.

Theo ông Khôi, chính quyền ông Trump sẽ phải đối mặt với khối nợ công khổng lồ, ước tính lên tới gần 35.000 tỷ USD (cuối năm 2023), do chính quyền Tổng thống Biden để lại. Vì vậy, không gian dành cho các chính sách tài khóa gần như không còn, buộc Mỹ phải can thiệp thông qua chính sách tiền tệ. Ngoài ra, Trung Quốc gần đây cũng đã thông báo kế hoạch nới lỏng tiền tệ hợp lý trong năm 2025.

Barry Weisblatt David, Giám đốc Khối Phân tích tại CTCP Chứng khoán VNDIRECT thì cho rằng, dù Fed vẫn duy trì mức độ độc lập tương đối trong điều hành chính sách tiền tệ, rủi ro lạm phát từ các chính sách kinh tế của ông Trump đang đặt ra thách thức lớn.

Với chỉ số DXY ở mức cao, tỷ giá VND/USD nhiều khả năng sẽ chịu áp lực lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường chứng khoán trong nước. “Chúng tôi cũng không loại trừ khả năng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ phải tăng lãi suất nếu áp lực tỷ giá vượt ngoài tầm kiểm soát, đặc biệt khi các chính sách thương mại của ông Trump gây ra những biến động lớn trong năm tới,” ông David kết luận.

Giá USD hôm nay 2/1 trong nước

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.335 VND/USD, tăng 8 đồng so với phiên trước đó. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.118 – 25.551 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: sbv.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.221 - 25.551 VND/USD, tăng 8 đồng mỗi chiều so với phiên trước đó.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.230 - 25.551 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.224 - 25.551 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.750 - 25.850 VND/USD, đi ngang so với cập nhật cùng thời điểm hôm qua.

Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 529 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 299 đồng.

Trong năm 2025, VCBS quan sát thấy sẽ có những áp lực nhất định lên tỷ giá như chỉ số sức mạnh USD lên cao, các cuộc xung đột địa chính trị kéo theo nhu cầu đầu tư vào các tài sản trú ẩn an toànvà theo đó, USD có thể là tài sản được ưu tiên lựa chọn,... nhưng thị trường ngoại hối vẫn có thể ghi nhận những yếu tố tích cực.

Cụ thể, xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương trên thế giới, dòng tiền vẫn tìm đến các quốc gia đảm bảo được ổn định kinh tế vĩ mô như Việt Nam. Bên cạnh đó, kiều hối sẽ tiếp tục tiếp tục là điếm sáng của dòng vốn ngoại tệ trong năm 2025 khil iên tục duy trì trên ngưỡng 13 tỷ USD trong 3 năm trở lại đây.

Đi kèm với đó, cán cân thương mại đạt sẽ tiếp tục dự báo thặng dư lớn trong bối cảnh các nền kinh tế lớn phục hồi. Đặc biệt, trước áp lực tỷ giá, nhà quản lý với bộ máy nhân sự đã ổn định, có thể thực hiện những chính sách điều hành mạnh mẽ hơn nhằm hướng tới mục tiêu ổn định thị trường ngoại tệ, cũng như chính sách thu hút dòng vốn đầu tư trong thời gian tới.

"VCBS đánh giá nhiều khả năng DXY sẽ tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao và có thể kéo dài hơn dự kiến, VND được dự báo giảm giá tương đối so với đồng USD với mức biến động hợp lý khoảng 3% cho cả năm 2025", trích báo cáo VCBS.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng. Nguồn: sbv.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 27/12 hiện ở mức 4,00%, giảm 0,57% so với cập nhật tại phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác ghi nhận số liệu như sau: Kỳ hạn 1 tuần là 5,05%; Kỳ hạn 2 tuần là 5,21%, Kỳ hạn 1 tháng là 5,32%;...