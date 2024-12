Giá USD hôm nay 30/12: Đi ngang, dự báo "nóng" về xu hướng tỷ giá 2025

Giá USD hôm nay 30/12 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đang đứng ở mức 107,78, gần như đi ngang so với phiên trước đó.

Diễn biến chỉ số USD Index. Nguồn: investing.com.

Trong báo cáo triển vọng 2025 với tựa đề "Đón đầu kỷ nguyên vươn mình", Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng, vẫn có những áp lực nhất định lên tỷ giá trong năm 2025. Cụ thể, chỉ số sức mạnh USD (DXY) có thể duy trì ở ngưỡng cao. Xu hướng chính của các Ngân hàng trung ương (NHTW) trên thế giới là hạ lãi suất và kích thích tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên, mức độ cắt giảm sẽ tùy thuộc vào bối cảnh từng quốc gia. Trong đó, thị trường lao động và khu vực dịch vụ của Mỹ vẫn khá khả quan; theo đó, có thể Fed sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất hơn so với kỳ vọng, kéo theo sức mạnh USD cao hơn so với các đồng tiền khác.

Bên cạnh đó, các xung đột địa chính trị kéo theo nhu cầu đầu tư vào các tài sản trú ẩn an toàn và theo đó, USD có thể là tài sản được ưu tiên lựa chọn.

Mặc dù vậy, VCBS nhận định, thị trường ngoại hối có thể ghi nhận những yếu tố tích cực. Trong đó, xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ của các NHTW trên thế giới, dòng tiền vẫn tìm đến các quốc gia đảm bảo được ổn định kinh tế vĩ mô như Việt Nam.

Đồng thời, kiều hối tiếp tục tiếp tục là điếm sáng của dòng vốn ngoại tệ trong năm 2025 khi liên tục duy trì trên ngưỡng 13 tỷ USD trong 3 năm trở lại đây. Đi kèm với đó, cán cân thương mại đạt sẽ tiếp tục dự báo thặng dư lớn trong bối cảnh các nền kinh tế lớn phục hồi.

Đặc biệt, trước áp lực tỷ giá, nhà quản lý với bộ máy nhân sự đã ổn định, có thể thực hiện những chính sách điều hành mạnh mẽ hơn nhằm hướng tới mục tiêu ổn định thị trường ngoại tệ, cũng như chính sách thu hút dòng vốn đầu tư trong thời gian tới. Sức mạnh đồng USD vẫn là yếu tố gây áp lực chính đối với tỷ giá.

Dự trên những dự báo trên, VCBS đánh giá nhiều khả năng DXY sẽ tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao và có thể kéo dài hơn dự kiến, trong khi VND sẽ giảm giá tương đối so với đồng USD với mức biến động hợp lý khoảng 3% cho cả năm 2025.

Giá USD hôm nay 30/12 trong nước

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết mở đầu tuần ở mức 24.322 VND/USD. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.105 – 25.538 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá trung tâm từ đầu năm 2024. Biểu đồ: Dân Việt t/h.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.208 - 25.538 VND/USD.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.125 - 25.538 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.195 - 25.538 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.750 - 25.850 VND/USD, tăng 90 đồng ở cả chiều mua và bán so với phiên trước đó.

Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 625 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 312 đồng.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng. Nguồn: sbv.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 26/12 hiện ở mức 4,57%, tăng 0,09% so với cập nhật tại phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác ghi nhận số liệu như sau: Kỳ hạn 1 tuần là 5,05%; Kỳ hạn 2 tuần là 5,06%, Kỳ hạn 1 tháng là 5,29%;...