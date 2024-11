Giá USD hôm nay 21/11: Thị trường đang tích lũy sau kỳ tăng mạnh

Giá USD hôm nay 21/11 trên thế giới bật tăng

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện đang đứng mức 106,59, tăng 0,49% so với kết phiên trước đó.

Chỉ số USD Index. Nguồn: investing.com

Đồng đô la Mỹ (USD) bật tăng giá sau khi bị ảnh hưởng bởi những căng thẳng địa chính trị giữa Ukraine và Nga. Tuy nhiên, thị trường đã đảo ngược những lo ngại ban đầu của phiên giao dịch khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết: Ông sẵn sàng cho một thỏa thuận hòa bình do Tổng thống đắc cử Donald Trump làm trung gian.

Thị trường ngoại hối được đánh giá đang chứng kiến một số sự tích lũy xứng đáng sau một vài tuần biến động. Mức tăng giá gần 7% của chỉ số USD Index trong 6 tuần là một trong những điều chỉnh mạnh nhất trên thị trường ngoại hối kể từ mùa hè năm 2022.

Với lịch dữ liệu trầm lắng của Mỹ trong tuần này, sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào nội các của Tổng thống đắc cử Trump. Một trong những vị trí quan trọng nhất đối với thị trường tài chính là chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ.

Giới chuyên môn cho rằng, DXY hiện đang giữ mức hỗ trợ ngay trên 106,00 và ngay cả khi điều chỉnh trở lại 105,65, nhiều khả năng nó vẫn sẽ giữ nguyên xu hướng tăng giá ngắn hạn. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định, họ không thấy lý do gì cho một sự điều chỉnh lớn của đồng bạc xanh vào lúc này, nhưng cũng không phải là chất xúc tác rõ ràng cho một đợt tăng.

Giá USD hôm nay 21/11 trong nước biến động trái chiều

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước mở đầu tuần niêm yết ở mức 24.285 VND/USD, giảm 8 đồng so với phiên trước đó.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.070 – 25.499 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: sbv.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.170 - 25.499 VND/USD, giảm lần lượt 5 đồng và 8 đồng mỗi chiều so với cập nhật sáng qua.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.090 - 25.499 VND/USD.

Khảo sát thêm 1 số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.165 - 25.499 VND/USD.

Tại Eximbank, tỷ giá USD/VND vào phiên giao dịch sáng nay ở mức 25.200 - 25.499 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.700 - 25.800 VND, tăng 40 đồng chiều mua và tăng 20 đồng chiều bán so với sáng qua.

Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 630 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 301 đồng.

Kết quả đấu thầu thị trường mở. Nguồn: sbv.

Trong phiên giao dịch ngày 20/11, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 8.000 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm. Kết quả, toàn bộ 8.000 tỷ đồng đã được trúng thầu.

Đồng thời, nhà điều hành phát hành 1 loại tín phiếu (kỳ hạn 28 ngày). Kết quả, 100% khối lượng tín phiếu trúng thầu, tương ứng 800 tỷ đồng với lãi suất 4%.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng. Nguồn: sbv.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 19/11 hiện ở mức 5,31%, giảm 0,58% so với cập nhật tại phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác ghi nhận số liệu như sau: Kỳ hạn 1 tuần là 5,34%; Kỳ hạn 2 tuần là 5,60%, Kỳ hạn 1 tháng là 5,11%;...