Giá USD hôm nay 19/11: Thế giới và ngân hàng lao dốc, tỷ giá chợ đen tăng mạnh

Giá USD hôm nay 19/11 trên thế giới lao dốc

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện đang đứng mức 106,15, giảm 0,44% so với kết phiên trước đó.

Giá USD hôm nay 19/11 trên thế giới lao dốc. Nguồn: Investing.com.

Theo ING Economic and Financial Analysis, thị trường đang bước vào giai đoạn bình lặng trong tin tức vĩ mô từ Hoa Kỳ, đồng nghĩa có thể những yếu tố hỗ trợ sẽ mất đi và đồng USD không tăng giá thêm nữa.

Tuy nhiên, các nhà phân tích chỉ ra rằng, đồng USD có thể sẽ vẫn sẽ tìm thấy mức hỗ trợ quanh mức 106 trong trường hợp điều chỉnh và có khả năng sẽ giao dịch trên mức 107 vào Lễ Tạ ơn của Mỹ.

Mặt khác, giá vàng đã tăng hơn 1,80% vào đầu tuần lên trên 2.600 USD/ounce sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng là 2.536 USD/ounce. Điều này đã gây sức ép lên đồng bạc xanh.

Tuy nhiên, chiến thắng của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thúc đẩy đồng bạc xanh trước lo ngại rằng thuế quan và mức thuế thấp hơn được coi là động lực tiềm tàng của lạm phát và có thể làm chậm chu kỳ nới lỏng của Fed.

Fed dự kiến sẽ hạ chi phí vay trong cuộc họp thứ ba liên tiếp vào tháng 12. Tuy nhiên, dữ liệu gần đây cho thấy các nhà đầu tư đã cắt giảm tỷ lệ cược từ 82% khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản sắp xảy ra xuống còn 62%, theo dữ liệu của Công cụ FedWatch của CME.

Trước tuần này, lịch trình kinh tế Hoa Kỳ sẽ bao gồm dữ liệu nhà ở, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu, Chỉ số PMI toàn cầu của S&P và báo cáo cuối cùng về Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan (UoM) trong tháng 11.

Giá USD hôm nay 19/11 trong nước tăng

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước mở đầu tuần niêm yết ở mức 24.288 VND/USD, giảm 10 đồng so với phiên trước đó.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.073 – 25.502 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: sbv.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.170 - 25.502 VND/USD, lần lượt tăng 10 đồng và 10 đồng so với sáng qua.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở 25.085 - 25.502 VND/USD.

Khảo sát thêm 1 số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank hiện tại giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.155 - 25.502 VND/USD.

Tại Eximbank, tỷ giá USD/VND vào phiên giao dịch sáng nay ở mức 25.190 - 25.502 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.660 - 25.760 VND, tăng lần lượt 60 đồng và 51 đồng so với phiên trước đó.

Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 575 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 258 đồng.

Kết quả đấu thầu thị trường mở ngày 18/11. Nguồn: sbv.

Trong phiên giao dịch ngày 18/11, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 15.000 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm. Kết quả, toàn bộ 15.000 tỷ đồng đã được trúng thầu.

Đồng thời, nhà điều hành phát hành 1 loại tín phiếu (kỳ hạn 28 ngày). Kết quả, 100% khối lượng tín phiếu trúng thầu, tương ứng 400 tỷ đồng với lãi suất 4%.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng. Nguồn: sbv.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 15/11 hiện ở mức 5,83%, tăng 1,11% so với cập nhật tại phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác ghi nhận số liệu như sau: Kỳ hạn 1 tuần là 5,79%; Kỳ hạn 2 tuần là 5,76%, Kỳ hạn 1 tháng là 5,39%;...