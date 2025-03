Giá USD hôm nay 20/3: Biến động nhẹ sau quyết định của Fed, tỷ giá trung tâm vượt 25.800 VND/USD

Giá USD hôm nay 20/3 thế giới biến động nhẹ

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) gần như đi ngang so với cập nhật sáng qua, đứng mức 103,07.

Diễn biến chỉ số USD Index. Nguồn: investing.com.

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) trong phiên đã có nhịp phục hồi lên trên mức 103,5 sau khi Cục Dự trữ Liên bang quyết định giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 4,5%, duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh lạm phát và điều kiện kinh tế đang diễn biến.

Tuy nhiên, đồng bạc xanh đã đảo chiều giảm trở lại sau cuộc họp báo của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell. Ông Powell thừa nhận sự không chắc chắn gia tăng trong các dự báo kinh tế và nhấn mạnh rằng chính sách không theo lộ trình đã định sẵn. Ông nhấn mạnh lại, Fed không vội điều chỉnh lãi suất, muốn chờ đợi sự rõ ràng hơn về các điều kiện kinh tế.

Đồng thời, Chủ tịch Fed Powell cũng đề cập đến những lo ngại về lạm phát, lưu ý rằng lạm phát hàng hóa đã tăng và tác động của thuế quan vẫn khó đánh giá. Mặc dù ông hạ thấp tác động chính sách tức thời từ việc tăng thuế quan, nhưng ông thừa nhận sự không chắc chắn bao quanh tác động của chúng đối với áp lực giá cả.

Nhìn về phía trước, Fed đã điều chỉnh dự báo lãi suất năm 2025 xuống mức thấp hơn là 3,375%, một tín hiệu cho thấy chính sách nới lỏng tiềm năng để ứng phó với tăng trưởng kinh tế chậm lại và dự báo lạm phát tăng cao. Kỳ vọng GDP năm 2025 đã được hạ xuống 1,7% từ 2,1%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp hiện được dự báo là 4,4%, cho thấy triển vọng thị trường lao động yếu hơn.

Mặt khác, giới phân tích cho rằng, bình luận của ông đã củng cố cách tiếp cận phụ thuộc vào dữ liệu của Fed, thúc đẩy sự thoái lui nhẹ của đồng USD. Trong khi đó, trên biểu đồ hàng ngày, chỉ số tâm lý của Fed vẫn trong vùng ôn hòa, điều này dường như đang gây thêm áp lực cho USD.

Giá USD hôm nay 20/3 trong nước bật tăng

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.807 VND, tăng 17 đồng so với phiên trước đó. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.566- 26.047 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.601 - 25.979 đồng.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: sbv.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.340 - 25.730 VND/USD, tăng 20 đồng mỗi chiều so với cập nhật đầu giờ sáng qua.

Hay tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.370 - 25.730 VND/USD, tăng 20 đồng chiều mua và bán so với sáng qua.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.289 - 25.812 VND/USD. Tại ACB, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 25.340 - 25.720 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.810 - 25.910 VND/USD, tăng 50 đồng chiều mua và tăng 70 đồng chiều bán so với cùng thời điểm khảo sát ngày hôm qua. Như vậy, hiện giá bán USD trên thị trường tự do "đắt" hơn ít nhất 98 đồng so với tại ngân hàng.

Kết quả đấu thầu thị trường mở phiên ngày 19/3. Nguồn: sbv.

Trong phiên giao dịch ngày 19/3, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 1.844,6 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm. Kết quả, toàn bộ 1.844,6 tỷ đồng được trúng thầu.