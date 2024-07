Giá USD hôm nay 23/7: Tăng trở lại trước "cuộc đua" bầu cử tổng thống Mỹ, tỷ giá trung tâm tăng mạnh

Giá USD hôm nay 23/7 thế giới: Chỉ số USD Index hồi phục lại trên mốc 104

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện đang ở mức 104,02 (7h00 giờ Việt Nam), tăng 0,1% so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua (103,92).

Chỉ số USD Index (nguồn: Investing.com)

Đồng USD tăng vào phiên giao dịch vừa qua trong bối cảnh giao dịch tổng thể trầm lắng kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định kết thúc chiến dịch tái tranh cử của ông, một kịch bản có thể gây thêm biến động cho thị trường tiền tệ.

Các nhà đầu tư cũng đang mong chờ cuộc họp chính sách tiền tệ quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) vào tuần tới. Fed có thể báo hiệu rằng họ đã sẵn sàng bắt đầu chu kỳ nới lỏng trong cuộc họp tiếp theo vào tháng 9, trong khi BOJ có thể bắt đầu tăng lãi suất, điều đó khiến đồng yên tăng giá nhẹ.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn tập trung vào cuộc đua tổng thống Mỹ.

Về tình hình bầu cử tổng thống, một ngày sau khi Tổng thống Biden tuyên bố sẽ rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử. Cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, đang chiếm ưu thế.

Ông Biden cũng đã tán thành Phó tổng thống Kamala Harris thay thế ông làm ứng cử viên Đảng Dân chủ. Harris nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của nhiều người trong đảng.

Câu chuyện thị trường gần đây cho rằng chiến thắng của Trump sẽ là động thái tích cực cho đồng Đô la vì chính quyền Trump có thể sẽ theo đuổi chính sách cắt giảm thuế và chính sách tài khóa kích thích, điều này sẽ là động thái tích cực cho chính sách của FED và do đó sẽ là động thái tích cực cho đồng bạc xanh.

Giá USD hôm nay 23/7 trong nước: NHNN bật tăng mạnh tỷ giá trung tâm

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố mới nhất hiện đang ở mức 25.261 VND/USD, tăng 15 đồng so với phiên liền trước.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.051 – 25.475 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm (nguồn: SBV)

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 - 25.450 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 25.130 VND/USD - 25.158 VND/USD, còn giá bán ra, từ 25.450 – 25.457 VND/USD.

Chẳng hạn như tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá USD chiều mua giảm nhẹ 4 đồng nhưng chiều bán lại bật tăng tới 16 đồng so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua, hiện niêm yết ở 25.154 – 25.474 VND/USD.

Tại ngân hàng BIDV, tỷ giá đổi USD sang VND kết thúc ngày đầu tuần hạ giá giao dịch về mứccũng hiện đang ở mức 25.154 – 25.474 VND/USD, tương tự với Vietcombank, nhà băng này tăng 16 đồng ở chiều bán nhưng lại giảm nhẹ 4 đồng ở chiều mua.

Khảo sát thêm 1 số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, Techcombank nâng giá mua vào lên cao hơn phiên trước 14 đồng và giữ nguyên giá bán, hiện niêm yết tỷ giá ở mức 25.080 - 25.474 VND/USD.

Tại Eximbank, tỷ giá USD giữ tại mức giao dịch sáng nay là 24.477 – 25.473 VND/USD, không điều chỉnh mới ở cả hai chiều. Tại ACB cập nhật tỷ giá lúc 7h00 ở mức 25.140 VND/USD – 25.474 VND/USD mua vào, bán ra, cao hơn phiên trước 10 đồng ở 2 chiều.

Tỷ giá USD VND trên thị trường tự do đã có sự biến động ở chiều bán theo hướng đi xuống 10 đồng so với phiên trước, công bố ở 25.670 - 25.740 VND/USD.

Trong báo cáo mới nhất, SSI Research cho biết: tỷ giá USD/VND liên ngân hàng, tỷ giá niêm yết tại các NHTM và tỷ giá tự do đều đồng loạt hạ nhiệt đáng kể so với tuần trước đó, và thu hẹp mức tăng so với cuối năm 2023 xuống chỉ còn 4,4%.

Ngân hàng Nhà nước trong tuần trước cũng tổ chức cuộc họp về chính sách ngoại tệ và lãi suất tiền gửi bằng đồng đôla Mỹ, trong đó từ phía NHNN và các chuyên gia kinh tế đều đánh giá cao việc áp dụng chính sách lãi suất USD 0% và đánh giá khả năng chưa cần can thiệp vànên giữ nguyên chính sách lãi suất USD 0%.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng (nguồn: SBV)

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 19/7 tăng nhẹ từ 4,43% lên 4,48%, tương ứng tăng 0,05 điểm % so với phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác đang biến động không đồng nhất, chẳng hạn như: tại kỳ hạn 1 tuần tăng nhẹ từ 4,56% lên 4,57%; kỳ hạn 1 tháng giảm từ 4,85% xuống 4,81% nhưng kỳ hạn 3 tháng lại tăng từ 5,16% lên 5,17%.