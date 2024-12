Giá USD hôm nay 26/12: Thị trường tự do dứt đà tăng

Ông Nguyễn Việt Đức - Giám đốc Kinh doanh số, CTCP Chứng khoán VPBank cho rằng, dệt may là ngành hưởng lợi từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung bởi đối thủ chính của Việt Nam là Trung Quốc và Bangladesh (sản phẩm phân khúc thấp).

"USD Index cao thì doanh nghiệp dệt may hưởng lợi từ tỷ giá tăng do tỷ lệ nội địa hóa cao. Gần đây, tỷ giá tăng thì ngắn hạn nhóm xuất khẩu, dệt may đều tích cực vì có thêm 3 – 4% thẳng vào lợi nhuận", ông Đức nói.