Giá USD hôm nay 28/2: Ngân hàng "hạ nhiệt", đồng USD tự do loanh quanh 25.000 đồng

Giá USD hôm nay 28/2: Chỉ số USD Index biến động nhẹ, chờ tin lạm phát Mỹ

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 103,740 theo ghi nhận vào 8:00 phút sáng (ngày 28/2, giờ Việt Nam), gần như đứng yên so với cùng thời điểm giao dịch ngày hôm qua.

Chỉ số USD Index

Đồng USD phần lớn không thay đổi quá nhiều trong phiên giao dịch sáng nay cho thấy mức độ biến động hạn chế trong bối cảnh lãi suất Kho bạc Hoa Kỳ hỗn hợp.

Các thị trường gần đây đã giảm bớt kỳ vọng về thời gian và quy mô cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay khi nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh mẽ và áp lực lạm phát vẫn còn dai dẳng.

Trong khi đó, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ đã giảm xuống 106,7 trong tháng này, không như dự báo, từ mức điều chỉnh giảm 110,9 vào tháng 1.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi của Mỹ, được công bố ngày mai 29/2, dự kiến sẽ là một trong những báo cáo quan trọng đối với thị trường trong tuần này. Dự báo mức tăng là 0,4%.

Shaun Osborne, chiến lược gia tiền tệ tại Scotiabank ở Toronto, Canada chia sẻ: “Thị trường đang mong chờ dữ liệu PCE sẽ giúp định hướng mạnh mẽ hơn xu hướng của đồng USD, thậm chí có thể khiến đồng bạc xanh bật tăng trở lại”.

Các quan chức ECB có vẻ thận trọng hơn về việc nhanh chóng nới lỏng chính sách tiền tệ, với việc Chủ tịch Christine Lagarde nói rằng tăng trưởng tiền lương vẫn mạnh mẽ, trong khi Yannis Stournaras của ECB loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất trước tháng 6.

Thị trường tự do vọt tăng, ngân hàng sụt giảm

Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm VND/USD hôm nay (28/2) được Ngân hàng Nhà nước công bố điều chỉnh mức 24.003 VND/USD, giảm 11 đồng so với phiên giao dịch ngày 27/2.

Tỷ giá trung tâm

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào bán hiện ở mức: 23.400 - 25.164 VND/USD.

Trên thị trường tự do sáng nay bật tăng mạnh so với phiên trước, hiện giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25.250 – 25.350 đồng/USD, tăng 50 đồng/USD cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch trước đó.

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank đang niêm yết giá mua - bán ở mức 24.460 - 24.800 VND/USD, giảm 40 đồng ở cả 2 chiều mua và bán. Tương tự, tại VietinBank, chiều mua vào đang niêm yết tại 24.475 VND/USD và chiều bán đang ở 24.155 VND/USD, giảm 30 đồng ở cả 2 chiều.

BIDV niêm yết giá mua - bán USD đứng ở mức 23.495 – 24.805 đồng/USD, giảm 50 đồng so với ngày hôm qua.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Diễn biến tăng nóng của lãi suất thị trường liên ngân hàng ghi nhận vào tuần gần cuối tháng 2/2024. Khi đó, lãi suất cho vay qua đêm có thời điểm vọt tăng lên mức 4,14%/năm. Mức lãi suất này tiến khá gần với trần lãi suất 5%, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hiện nay, trần lãi suất qua đêm được thực hiện theo Quyết định số 1123/QĐ-NHNN ngày 16/6/2023 của NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ.

Đây là diễn biến khá bất ngờ đối với lãi suất liên ngân hàng bởi mặt bằng lãi suất thị trường này luôn duy trì ở mức thấp trong suốt một giai đoạn dài từ cuối năm 2023 sang đầu năm 2024.

Cụ thể, lãi suất cho vay qua đêm trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng trong suốt giai đoạn từ giữa tháng 11/2023 đến giữa tháng 12/2023 chỉ loanh quanh ở mức rất thấp khoảng 0,14 – 0,18%. Trong một số ngày cuối tháng 12/2023 và đầu tháng 1/2023, lãi suất qua đêm liên ngân hàng có thời điểm nhích tăng, nhưng cũng chỉ khoảng trên dưới 1%. Sau đó, lãi suất thị trường này lại quay về trạng thái giảm rất thấp, kéo dài trong suốt tháng 1/2023, đặc biệt có thời điểm lãi suất qua đêm về mốc chỉ còn 0,13%, là mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Mặt bằng lãi suất thị trường tiền tệ liên ngân hàng đã bắt đầu có những tín hiệu “trỗi dậy” từ khoảng đầu tháng 2/2024 với chu kỳ bắt đầu vọt lên khoảng trên 2% thời điểm đầu tháng, quay đầu giảm vào giữa tháng trước khi bất tăng mạnh vào cuối tháng. Sau khi đạt đỉnh 4,14%, hiện tại lãi suất cho vay qua đêm đã quay về mức 3,54%.

Tại các kỳ hạn 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng hiện đang niêm yết ở mức 3,48% ;2,80% và 3,12%.