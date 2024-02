Giá USD hôm nay 27/2: Đồng USD tiếp tục suy yếu

Trên thị trường thế giới, sáng nay đồng USD trên thị trường thế giới đảo chiều giảm trong giỏ thanh toán quốc tế. Chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 103,700 theo ghi nhận vào 8:00 phút sáng (ngày 27/2, giờ Việt Nam), tăng 0,15% so với cùng thời điểm giao dịch ngày hôm qua.

Chỉ số USD Index

Đồng USD giảm giá vào phiên giao dịch vừa qua, trước thềm một loạt các dữ liệu quan trọng sắp được công bố trong tuần này, có thể cung cấp thêm thông tin về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Dữ liệu hàng hóa Mỹ sẽ được công bố vào hôm nay 27/2, trong khi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Mỹ trong tháng 1 - thước đo lạm phát ưa thích của Fed, sẽ được công bố vào ngày 29/2.

Thị trường gần đây đã giảm kỳ vọng về quy mô và thời gian dự kiến Fed sẽ cắt giảm lãi suất, vì nền kinh tế Mỹ vẫn kiên cường.

Công cụ FedWatch của CME cho thấy, các thị trường gần như loại trừ khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 3, và gần đây đã đẩy kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất từ tháng 5 sang tháng 6, sau dữ liệu giá sản xuất và tiêu dùng mạnh mẽ của Mỹ.

Trong nước, thị trường tự do và ngân hàng đồng loạt tăng mạnh

Tỷ giá trung tâm hôm nay (27/2) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 24.014 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào bán hiện ở mức: 23.400 - 25.154 VND/USD.

Trên thị trường tự do sáng nay bật tăng mạnh so với phiên trước, hiện giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25.237 – 25.287 đồng/USD, tăng 56 đồng/USD chiều mua vào và tăng 66 đồng/USD chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Hồi giữa tháng 10/2022, tỷ giá USD tại Vietcombank lập đỉnh ở mức 24.692 đồng/USD (mua vào) và 24.872 đồng/USD (bán ra). Đây cũng là giá USD cao nhất mà Vietcombank niêm yết kể từ năm 2000 đến nay. Như vậy, hiện giá USD ngân hàng còn cách 192 đồng/USD ở chiều mua và 32 đồng/USD ở chiều bán so với mức đỉnh lịch sử.

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank đang niêm yết giá mua - bán ở mức 24.500 - 24.840 VND/USD, tiếp tục tăng 30 đồng ở chiều bán và giữ nguyên giá ở chiều mua.

Tại VietinBank, chiều mua vào đang niêm yết tại 24.505 VND/USD và chiều bán đang ở 24.805 VND/USD, tăng 45 đồng ở cả 2 chiều.

BIDV niêm yết giá mua - bán USD đứng ở mức 23.545 – 24.855 đồng/USD, giữ nguyên mức niêm yết so với ngày hôm qua.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Theo số liệu mới nhất cập nhật của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất liên ngân hàng ở kỳ hạn qua đêm đang ở mức 3,85%

Tại các kỳ hạn 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng hiện đang niêm yết ở mức 3,79% ;2,14% và 3,22%.