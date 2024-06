Giá USD hôm nay 28/6: Đồng bạc xanh suy yếu, tỷ giá tự do tăng "phi mã"

Giá USD hôm nay 28/6 thế giới: Chỉ số USD Index suy yếu

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 105,55 (6h30 giờ Việt Nam), giảm 0,2% so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua (105,72).

Chỉ số USD Index

Đồng USD đã rút lui khỏi mức giá đỉnh đã tạo lập trước đó, khi Mỹ công bố hàng loạt các dữ liệu kinh tế, lạm phát diễn biến trái chiều.

Cụ thể, chỉ số PCE – thước đo lạm phát quan trọng trong nền kinh tế Mỹ quý I đã tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức đạt được trước đó là 3,2% và mức dự báo là 3,3%. Chỉ số PCE cốt lõi quý 1 sau khi trừ giá thực phẩm và xăng dầu tăng 3,7% so với cùng kỳ, cao hơn mức đạt được trước đó và dự báo là 3,6%.

Trong khi thước đo lạm phát tăng thì đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 5 lại sụt giảm từ mức 0,6% trước đó xuống tăng 0,1%. Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền loại trừ vận tải cũng giảm từ mức tăng 0,4% tháng trước đó xuống mức giảm 0,1% trong tháng 5.

Chỉ có dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần qua tại Mỹ tích cực, với 233.000 đơn, thấp hơn mức dự báo 236.000 đơn và mức 238.000 đơn của tuần trước đó.

Các quan chức Fed đã đưa tin trên các phương tiện truyền thông trong tuần với các lập trường trái chiều. Chẳng hạn như, Thống đốc Fed - Michelle Bowman tỏ ra cứng rắn khi nói rằng bà muốn tăng lãi suất nếu quá trình giảm phát bị đình trệ. Ngược lại, Chủ tịch Fed - San Francisco Mary Daly lại tỏ ra ôn hòa: “Tại thời điểm này, lạm phát không phải là rủi ro duy nhất chúng ta gặp phải”, bày tỏ lo lắng về thị trường lao động.

Thống đốc Fed - Lisa Cook nói rằng, lạm phát rất có thể sẽ giảm “mạnh” vào năm tới, đồng thời nói thêm rằng cần phải nới lỏng chính sách để giữ cho nhiệm vụ kép của Fed cân bằng hơn.

Theo CME FedWatch Tool, tỷ lệ Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 là 59,5%, tăng từ mức 56,3% vào thứ Ba tuần trước.

Giá USD hôm nay 28/6 trong nước: Thị trường tự do đạt mốc lịch sử, vượt 26.000 VND

Sau nhiều phiên liên tục tăng, tính đến 7h00 sáng ngày 28/6, giá USD tại thị trường tự do đã bật tăng mạnh, tăng 70 đồng ở cả 2 chiều lên mức 25.950 - 26.030 VND/USD (mua - bán). Đây cũng là mức giá cao nhất mà đồng USD tự do có được từ trước đến nay. So với đầu năm, tỷ giá USD/VND tự do đã tăng gần 5%.

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.264 đồng/USD, tăng 6 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Với biên độ +/-5%, tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.050 – 25.477 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm

Giá bán USD can thiệp tiếp tục được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.450 VND/USD.

Neo theo đà tăng của tỷ giá trung tâm, các ngân hàng hôm nay đồng loạt niêm yết giá bán USD kịch trần cho phép tại 25.477 VND/USD. Trong khi đó, giá mua USD tại các ngân hàng hiện dao động trong khoảng 25.210 – 25.280 VND/USD. Hiện, giá USD mua vào tại ngân hàng đang thấp hơn khoảng gần 700 đồng còn giá USD bán ra ít hơn 553 đồng so với thị trường tự do.

Cụ thể, tỷ giá USD niêm yết tại Vietcombank tăng 30 VND/USD ở chiều mua lên mức 25.257 VND/USD và giữ nguyên mức niêm yết ở chiều bán 25.477 VND/USD. Tương tự, BIDV cũng niêm yết giá mua và bán USD giống với Vietcombank, ở mức 25.257 - 25.477 VND/USD.

Còn tại VietinBank, hiện đang niêm yết tỷ giá USD ở mức "mềm" hơn, ở 25.175 - 25.475 VND/USD.

Tính từ đầu năm đến nay, giá USD tại các ngân hàng đã tăng khoảng 4,3% ở chiều bán và 4,9% ở chiều mua vào. Đây là mức mất giá 6 tháng đầu năm mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây của tiền Đồng.

Tỷ giá USD trong nước đã có dấu hiệu "nổi loạn" ngay từ đầu năm 2024 nên từ ngày 19/4, NHNN đã thông báo bán ngoại tệ can thiệp nhằm bình ổn thị trường. Dù NHNN đã áp dụng nhiều biện pháp can thiệp, song tỷ giá USD tại các ngân hàng vẫn liên tục kéo sát, thậm chí kịch trần cho phép và cao hơn giá bán can thiệp trong nhiều tuần trở lại đây.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 26/6 đã giảm từ 3,45% xuống 2,84% so với phiên giao dịch trước đó, tương ứng giảm 0,61 điểm %.

Tại các kỳ hạn khác đang biến động không đồng nhất, chẳng hạn như: tại kỳ hạn 1 tuần giảm từ 4,13% xuống 4,11%; kỳ hạn 1 tháng giảm từ 4,54% xuống 4,38% và kỳ hạn 3 tháng cũng tăng từ 5,05% lên 5,10%.