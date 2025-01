Giá USD hôm nay 5/1: Thế giới đi ngang, tỷ giá "chợ đen" bán ra gần 26.000 VND/USD

Giá USD hôm nay 5/1 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đang đứng ở mức 108,8.

Diễn biến chỉ số USD Index tuần qua. Nguồn: investing.com.

Trong hai phiên đầu tuần (30-31/12), thị trường tiếp tục duy trì tâm lý thận trọng, dù có hiện tượng chốt lời sau đợt tăng điểm của tuần trước. Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu Mỹ đã tăng mạnh trong những tháng gần đây, khi các nhà đầu tư kỳ vọng chính sách thuế quan cao hơn dưới thời Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Điều này được một số chuyên gia lý giải là nguyên nhân chính đứng sau sự tăng giá gần đây của đồng USD.

Giới chuyên gia cho rằng, những kỳ vọng giảm về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất thêm đã gây áp lực lên Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư vẫn lạc quan rằng các chính sách thân thiện với tiền điện tử trong dài hạn có thể hỗ trợ thị trường, ngay cả trong môi trường hỗ trợ cho đồng USD.

Tại phiên ngày 3/1, USD bật tăng mạnh khi các giao dịch trở lại bình thường sau kỳ nghỉ lễ. Chỉ số USD tăng hơn 0,7% vào thứ năm (2/1, theo giờ địa phương) và đạt mức cao nhất kể từ tháng 11/2022 là quanh ngưỡng 109,50 khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ (US) trong tuần kết thúc vào ngày 27/12 thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên, chỉ số đảo chiều giảm ngay sau đó về dưới mức 109 tại phiên ngày 4/1.

Bộ Lao động Hoa Kỳ báo cáo rằng, số cá nhân xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu là 211.000, thấp hơn ước tính là 222.000 và thấp hơn số liệu công bố trước đó là 220.000.

Nếu không có gì thay đổi, ngày 20/1/2025, ông Donald Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức tân tổng thống Mỹ tại Đồi Capitol, thủ đô Washington D.C. Trong báo cáo triển vọng 2025 với tựa đề "Đón đầu kỷ nguyên vươn mình", Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng, vẫn có những áp lực nhất định lên tỷ giá trong năm 2025.

Cụ thể, chỉ số sức mạnh USD (DXY) có thể duy trì ở ngưỡng cao. Xu hướng chính của các Ngân hàng trung ương (NHTW) trên thế giới là hạ lãi suất và kích thích tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên, mức độ cắt giảm sẽ tùy thuộc vào bối cảnh từng quốc gia. Trong đó, thị trường lao động và khu vực dịch vụ của Mỹ vẫn khá khả quan; theo đó, có thể Fed sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất hơn so với kỳ vọng, kéo theo sức mạnh USD cao hơn so với các đồng tiền khác.

Ngoài ra, các xung đột địa chính trị kéo theo nhu cầu đầu tư vào các tài sản trú ẩn an toàn và theo đó, USD có thể là tài sản được ưu tiên lựa chọn. Theo đó, đồng USD được dự báo sẽ tiếp tục duy trì sức mạnh trong năm 2025 khi các chính sách thuế quan và biện pháp tài khóa dưới nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Trump được làm rõ và triển khai.

Giá USD hôm nay 5/1 trong nước tăng

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.334 VND/USD, tăng 7 đồng so với phiên đầu tuần. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.117 – 25.550 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá USD/VND từ đầu năm 2024 đến nay. Nguồn: Dân Việt t/h.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.220 - 25.550 VND/USD.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.250 - 25.550 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.145 - 25.550 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.700 - 25.800 VND/USD. Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 555 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 250 đồng.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng. Nguồn: sbv.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm trong phiên ngày 4/1 hiện ở mức 4,03%, giảm 0,01% so với cập nhật tại phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác ghi nhận số liệu như sau: Kỳ hạn 1 tuần là 4,37%; Kỳ hạn 2 tuần là 4,5%, Kỳ hạn 1 tháng là 4,41%;...