Giá USD hôm nay 29/12: Thị trường tự do bật tăng 90 đồng

Giá USD hôm nay 29/12 thế giới giảm không ngừng

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đang đứng ở mức 107,79, giảm gần 0,1% so với phiên trước đó.

Diễn biến chỉ số USD Index tuần qua. Nguồn: investing.com.

Mở phiên đầu tuần (23/12), đồng bạc xanh đi ngang so với cuối tuần trước, ở ngưỡng 107,35 và tăng nhẹ lên 107,85 vào phiên ngày 25/12. Chỉ số USD Index đã phục hồi trở lại gần đỉnh hai năm nhờ dữ liệu Hàng hóa bền vững tháng 11 tăng từ 0,3% lên 0,8%.

Đến ngày 25/12, đồng USD phục hồi lên mức 108, sát mức cao mới trong hai năm khi thị trường bắt đầu hướng đến kỳ nghỉ Giáng sinh. Đồng bạc xanh không biến động đáng kể mặc dù có tin tức rằng, các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc đang đưa ra ý tưởng bán gần 3.000 tỷ Nhân dân tệ (CNH) trái phiếu kho bạc đặc biệt vào năm 2025, theo Reuters đưa tin. Nguồn vốn bổ sung này sẽ thúc đẩy nền kinh tế Trung Quốc đang chậm lại và trì trệ.

Tại phiên ngày 26/12, đồng USD trở lại trạng thái đi ngang, bất động tại mức 108. Một số nhà phân tích cho rằng, sự chênh lệch lãi suất giữa các ngân hàng trung ương đã góp phần thúc đẩy đà tăng cho đồng bạc xanh trong bối cảnh Fed sẽ giảm tốc độ cắt giảm lãi suất vào năm sau.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể sẽ trầm lắng hơn trong tuần này khi sắp đến kỳ nghỉ lễ năm mới 2025, với ít dữ liệu kinh tế sẽ được công bố và các nhà phân tích kỳ vọng lãi suất sẽ là động lực chính cho thị trường ngoại hối cho đến khi báo cáo việc làm của Mỹ được công bố vào ngày 10/1/2025.

Tuy nhiên, đến phiên 27/12, chỉ số đảo chiều giảm nhẹ về mức 107,88, tương ứng mất khoảng 0,15%. Một số chuyên gia cho biết, giá trị đồng USD đã cho thấy sức mạnh đáng chú ý trong những tháng gần đây, được hỗ trợ bởi nhờ lập trường chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang.

Đến ngày 28/12, đồng USD điều chỉnh trong phạm vi hẹp về mức 107,69. Giới phân tích lý giải, nguyên nhân do thị trường vẫn thận trọng và các quầy giao dịch thiếu nhân viên do kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Mặt khác, đồng USD không phản ứng mạnh như ở các thị trường châu Á, với dữ liệu báo hiệu sự thu hẹp hơn nữa trong Sản xuất công nghiệp của Nhật Bản và các công ty công nghiệp Trung Quốc báo cáo lợi nhuận 'đi lùi'.

Giá USD hôm nay 29/12 trong nước có tuần tăng nhẹ

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết phiên cuối tuần ở mức 24.322 VND/USD, tăng 7 đồng so với đầu tuần. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.105 – 25.538 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá trung tâm từ đầu năm 2024. Biểu đồ: Dân Việt t/h.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.208 - 25.538 VND/USD, tăng 13 đồng đồng mỗi chiều so với phiên trước đó.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.125 - 25.538 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.195 - 25.538 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.750 - 25.850 VND/USD, tăng 90 đồng ở cả chiều mua và bán so với phiên trước đó.

Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 625 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 312 đồng.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng. Nguồn: sbv.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 26/12 hiện ở mức 4,57%, tăng 0,09% so với cập nhật tại phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác ghi nhận số liệu như sau: Kỳ hạn 1 tuần là 5,05%; Kỳ hạn 2 tuần là 5,06%, Kỳ hạn 1 tháng là 5,29%;...