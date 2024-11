Giá USD hôm nay 5/11: Nín thở chờ kết quả bầu cử Mỹ 2024, tỷ giá "chợ đen" tăng phi mã

Giá USD hôm nay 5/11 trên thế giới thấp nhất 9 ngày

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện giảm về mức 103,85 (6h15', theo giờ Việt Nam), giảm 0,38% so với kết phiên trước đó.

Giá USD hôm nay 5/11 trên thế giới thấp nhất 9 ngày chờ đợi kết quả bầu cử Mỹ 2024. Nguồn: Investing.com.

Đồng đô la Mỹ (DXY) đã giảm xuống mức thấp mới trong 9 ngày vào phiên vừa qua, sau khi các cuộc thăm dò cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ (cuộc thăm dò cuối cùng được công bố từ ABC News và Ipsos cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris dẫn trước 49% so với 46% của cựu Tổng thống Donald Trump). Sự sụt giảm này đánh dấu sự đảo ngược sức mạnh gần đây của USD, vốn được thúc đẩy bởi kỳ vọng về chiến thắng của Donald Trump và dữ liệu kinh tế mạnh mẽ.

Đồng thời, đồng USD đã phải đối mặt với những trở ngại tạm thời do hoạt động chốt lời nhưng đã phục hồi, củng cố ở mức gần 104. Quyết định sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào cuối tuần này, cũng như kết quả của cuộc bầu cử Hoa Kỳ, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của DXY, với thị trường định giá mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản.

Giá USD hôm nay 5/11 trong nước "nóng" trở lại

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.253 VND/USD, tăng 11 đồng so với chốt phiên liền kề.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.040 – 25.465 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: sbv.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.095 - 25.465 VND/USD, tăng 11 đồng mỗi chiều so với cập nhật phiên trước đó.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở 25.138 - 25.465 VND/USD.

Khảo sát thêm 1 số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank hiện tại giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.066 - 25.465 VND/USD. Tại Eximbank, tỷ giá USD/VND vào phiên giao dịch ở mức 25.110 - 25.465 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện đang ở mức 25.780 - 25.880 VND, tăng 30 đồng so với cập nhật đầu giờ sáng qua.

Như vậy, hiện, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 685 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do hiện ở quanh mức 415 đồng.

CTCP Chứng khoán SSI cho rằng, trên thị trường trong nước, sau 2 tuần tăng mạnh, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng giảm 0,3% sau thông điệp sẵn sàng bán can thiệp ngoại tệ từ phía NHNN. Tỷ giá bán can thiệp được duy trì ở mức 25.450 đồng xuyên suốt tuần qua.

Tuy nhiên, nhu cầu về USD trên thị trường chưa hạ nhiệt khi tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại giữ giao dịch quanh mức trần theo quy định, trong khi tỷ giá trên thị trường tự do cũng đã bật nhanh về lại gần mức đỉnh.

Nhóm chuyên gia giữ quan điểm áp lực lên tỷ giá trong ngắn hạn là có, đặc biệt trong tuần này do những yếu tố bên ngoài, và kết hợp với các giao dịch thoái vốn đột biến trên thị trường chứng khoán.

Kết quả đấu thầu thị trường mở ngày 1/11. Nguồn: SBV.

Trong phiên giao dịch ngày 4/11 với diễn biến "nóng" trở lại của đồng bạc xanh, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 29.999,97 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm. Kết quả, toàn bộ 29.999,97 tỷ đồng đã được trúng thầu.

Đồng thời, nhà điều hành phát hành 1 loại tín phiếu (kỳ hạn 28 ngày). Kết quả, 100% khối lượng tín phiếu trúng thầu, tương ứng 300 tỷ đồng với lãi suất 3,9%.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng. Nguồn: SBV.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 31/10 hiện ở mức 3,54%, giảm 0,28% so với cập nhật tại phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác ghi nhận số liệu như sau: Kỳ hạn 1 tuần tăng 0,67% lên 4,92%; Kỳ hạn 2 tuần giảm 0,20% về 4,12%, Kỳ hạn 1 tháng giảm 0,28% còn 3,80%;...

Nhóm phân tích SSI dự báo, trong tuần này, áp lực thanh khoản vẫn hiện hữu khi kết quả về bầu cử Tổng thống Mỹ hay quyết định của Fed trong cuộc họp tháng 11 sẽ ảnh hưởng tới biến động tỷ giá, và có thể các động thái can thiệp từ NHNN sẽ tác động tới diễn biến thanh khoản và lãi suất thị trường 2.