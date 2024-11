Giá USD hôm nay 6/11: Thế giới lao dốc trong ngày diễn ra bầu cử Mỹ 2024

Giá USD hôm nay 6/11 trên thế giới lao dốc

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện giảm về mức 103,32 (6h45', theo giờ Việt Nam), giảm 0,45% so với kết phiên trước đó.

Diễn biến chỉ số USD Index. Nguồn: investing.com

Đồng bạc xanh lao dốc trong phiên do sự không chắc chắn xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ làm giảm sự hỗ trợ từ dữ liệu lạc quan của ngành dịch vụ. Mặc dù chỉ số PMI của ISM Services tăng đột biến cho thấy tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng những lo ngại về kết quả bầu cử vẫn đè nặng lên sức mạnh của đồng USD.

Dữ liệu tăng trưởng việc làm yếu, mặc dù lạm phát tiền lương tăng, đã làm tăng kỳ vọng về lập trường ít diều hâu hơn của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Trong khi đó, thị trường đang định giá mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) của Fed vào thứ 6 tới (8/10). Việc này có thể làm suy yếu thêm đồng USD.

Giá USD hôm nay 6/11 trong nước ổn định

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.248 VND/USD, giảm 5 đồng so với chốt phiên liền kề.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.035 – 25.460 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: SBV.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.130 - 25.460 VND/USD, tăng 35 đồng chiều mua và giảm 5 đồng chiều bán so với cập nhật phiên trước đó.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở 25.010 - 25.460 VND/USD.

Khảo sát thêm 1 số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank hiện tại giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.086 - 25.460 VND/USD. Tại Eximbank, tỷ giá USD/VND vào phiên giao dịch ở mức 25.120 - 25.460 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện đang ở mức 25.780 - 25.880 VND, đi ngang với cập nhật đầu giờ sáng qua.

Như vậy, hiện giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 770 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do hiện ở quanh mức 420 đồng.

Đáng chú ý, chuyên gia Chứng khoán Shinhan (SSV) cho rằng, nếu ông Trump là người chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng thì tỷ giá có thể gặp áp lực tăng từ nay đến cuối năm.

Nguyên nhân là bởi giới đầu tư có thể chọn những phương án ít rủi ro để đầu tư và chờ đợi tác động thực tế từ chính sách của tân tổng thống, thay vì hành động theo những đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Kết quả đấu thầu thị trường mở. Nguồn: SBV.

Trong phiên giao dịch ngày 5/11, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 19.999,97 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm. Kết quả, toàn bộ 19.999,97 tỷ đồng đã được trúng thầu.

Đồng thời, nhà điều hành phát hành 1 loại tín phiếu (kỳ hạn 28 ngày). Kết quả, 100% khối lượng tín phiếu trúng thầu, tương ứng 600 tỷ đồng với lãi suất 3,9%.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng. Nguồn: SBV.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 4/11 hiện ở mức 6,08%, tăng 2,54% so với cập nhật tại phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác ghi nhận số liệu như sau: Kỳ hạn 1 tuần tăng 1,2% lên 6,12%; Kỳ hạn 2 tuần tăng 1,23% lên 5,35%, Kỳ hạn 1 tháng tăng 1,1% lên 4,9%;...