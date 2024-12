Giá USD hôm nay 8/12: Thế giới có tuần giằng co, tỷ giá "chợ đen" duy trì trên 25.700 VND/USD

Giá USD hôm nay 8/12 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hồi phục lên mức 105,95, tăng 0,24%.

Diễn biến chỉ số USD Index tuần qua. Nguồn: investing.com.

Mở phiên giao dịch đầu tuần (2/12), đồng bạc xanh đi ngang khi đứng mức 105,83. Đây cũng là mức thấp của đồng bạc xanh trong 2 tuần qua. Tuy nhiên đến ngày 3/12, đồng USD bật tăng gần 0,6% lên mức 106,48.

Giới phân tích cho rằng, đà tăng của đồng USD trở lại khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế "100%" đối với hàng nhập khẩu từ khối BRICS, đồng thời ngăn chặn khả năng giao thương với Mỹ nếu khối này tiếp tục triển khai kế hoạch tạo ra đồng tiền chung và chuyển hướng khỏi đồng USD.

Đến ngày 4/12, đồng USD quanh mức 106,3. Đáng chú ý, trong phiên này, có thời điểm đồng USD suy yếu bất chấp số liệu về Việc làm mở và Doanh thu lao động (JOLT) tăng từ tháng 10.

Theo đó, điểm yếu này có thể là do hoạt động chốt lời sau các đợt tăng giá gần đây. Ngoài ra, đồng USD chịu ảnh hưởng từ dữ liệu kinh tế Trung Quốc, bao gồm việc cắt giảm lãi suất tiền gửi và thông tin chi tiết về gói kích thích, đã góp phần vào sự suy giảm của DXY.

Sự giằng co quanh mức 106 của đồng bạc xanh tiếp tục được duy trì tại phiên giao dịch ngày 5/12, trong bối cảnh nhà đầu tư nín thở chờ đợi các tín hiệu từ bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại một cuộc thảo luận của New York Times trước thềm cuộc họp FOMC vào ngày 18/12. Nhiều chuyên gia cho rằng, việc cắt giảm 25 điểm cơ bản chưa được định giá đầy đủ và lãi suất ngắn hạn của Mỹ nhẹ hơn có thể kéo đồng USD yếu hơn một chút.

Đến ngày 6/12, đồng bạc xanh bất ngờ lao dốc về mức 105,72, giảm 0,54% và phục hồi từ đáy 3 tuần lên 105,86 vào phiên ngày 7/12. Theo nhiều chuyên gia, dữ liệu thị trường lao động sẽ ảnh hưởng đáng kể đến kỳ vọng của thị trường đối với hành động lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong cuộc họp chính sách vào ngày 18/12. Các nhà kinh tế dự kiến nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ có thêm 200.000 lao động mới vào tháng 11. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ cao hơn ở mức 4,2% so với mức đọc trước đó là 4,1%.

Giá USD hôm nay 8/12 trong nước tăng nhẹ

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.255 VND/USD, tăng 15 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.041 – 25.468 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá trung tâm từ đầu năm đến nay. Biểu đồ: Dân Việt t/h.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.134 - 25.467 VND/USD, giảm 12 đồng mỗi chiều so với phiên trước đó.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.170 - 25.467 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.130 - 25.467 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.610 - 25.710 VND, giảm 40 đồng so với phiên trước đó.

Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 480 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 243 đồng.

Theo các chuyên gia từ Ngân hàng UOB, VND đã trải qua một giai đoạn nhiều biến động trong vài tháng qua. Sau khi ghi nhận mức tăng theo quý lớn nhất (3,5%) kể từ năm 1993 vào quý 3/2024, VND đã đảo ngược tất cả các mức tăng trong tháng 10 - tháng 11.

"Mặc dù có nền tảng vững chắc, VND vẫn bị kìm kẹp bởi các yếu tố bên ngoài như đồng USD hồi phục khi thị trường định giá lại với kịch bản Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít hơn trong nhiệm kỳ Trump 2.0", nhóm phân tích Ngân hàng UOB cho biết.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng. Nguồn: sbv.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 4/12 hiện ở mức 4,15%, giảm 0,03% so với cập nhật tại phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác ghi nhận số liệu như sau: Kỳ hạn 1 tuần là 4,42%; Kỳ hạn 2 tuần là 4,54%, Kỳ hạn 1 tháng là 4,77%;...